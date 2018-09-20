Yemen'de milyonlarca çocuk açlığın pençesinde

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Save the Children, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin operasyonlarını sürdürdüğü Yemen'de milyonlarca çocuğun savaş nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan raporda, ülkede nüfusun halen yaklaşık 3'te 2'sinin açlıkla karşı karşıya bulunduğu, koalisyon güçlerinin kuşatma altına aldığı Husilerin kontrolündeki Hüdeyde şehrinin düşmesi ve limanının kapanmasıyla bu sayısının daha da artabileceği ifade edildi.

Yemen'e gelen insani yardımların yüzde 80'inin Hüdeyde Limanı üzerinden ülkeye ulaştığına dikkati çekilen raporda, olası işgalin yardım sevkiyatını sekteye uğratacağının, gıda ve yakıt fiyatlarını daha da artmasına yol açacağının altı çizildi.

Bu durumun ülkedeki 1 milyon çocuğu daha açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağı belirtildi.

- "Ağlayamayacak kadar zayıf"

Gıda krizini ciddi insani sonuçları olabileceğinin altını çizen Save the Children Üst Yöneticisi, eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, "Ülkede milyonlarca çocuk sonraki öğünde ağzına bir lokma bir şey koyabilecek mi bilmiyor. Yemen'in kuzeyinde bir hastaneyi ziyaret ettim. Bebekler ağlayamayacak kadar zayıf düşmüştü, bedenleri açlıktan tükenmişti." dedi.

Hüdeyde'de olanların tüm Yemen'i etkileyeceğini anlatan Thorning-Schmidt, "Bu hayati limandan gıda, yakıt ve ihtiyaç malzemesi sevkiyatında yaşanabilecek en ufak bir aksama binlerce çocuğun yetersiz beslenmesine, hayatta kalmaları için gerekli gıdayı bulamamalarına yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

