HABER

Yemen'de savaşın bilançosu 100 bini aşkın ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 02:55 | Son Güncelleme

Cenevre merkezli İnsan Hak ve Özgürlükleri Örgütü (SAM), Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Yemen'de yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili açıklama yaptı

ADEN (AA) - Cenevre merkezli İnsan Hak ve Özgürlükleri Örgütü (SAM), Yemen'de savaşın başladığı tarihten bu yana 100 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yüzbinlercesinin de yaralandığını açıkladı.

Örgüt tarafından Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in artık güvenli bir ülke olmadığı, halkın sıkıntı içinde yaşadığı ve en temel yaşam gereksinimlerinden mahrum olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkede savaşın başladığı tarihten bu yana 100 bini aşkın kişinin öldüğü, yüzbinlercesinin yaralandığı ve zorla kaybedildiği, onbinlerce ev ve okulun yıkıldığı, milyonlarca kişinin yoksulluk sınırı altında yaşadığı belirtildi.

Yemen'deki çatışmaların taraflarına insan haklarına saygı duyma çağrısı yapan örgüt, Yemenlilere kaybettikleri onurlarının geri verilmesi ve suçluların cezasız kalmaması için siyasi kutuplaşmadan uzak küresel bir blok oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Gazetecilere ve insan hakları aktivistlerine yönelik ihlallere de değinilen açıklamada, bu alanda bini aşkın ihlal yaşandığı buna ek olarak yüzlerce gizli hapishane inşa edildiği ve yasa dışı silahlı oluşumların "ürkütücü" bir şekilde yaygınlık kazandığı kaydedildi. Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM tahminlerine göre, Yemen'de taraflar arasındaki çatışmalar nedeniyle halkın çoğu insani yardıma muhtaç duruma düşerken, milyonlarca kişi de açlığın pençesinde.

Korku filmi gibi! Sobayı tutuşturmak isterken alev topuna döndü Korku filmi gibi! Sobayı tutuşturmak isterken alev topuna döndü
MÜSİAD İsviçre şubesinin yeni ofisi açıldıMÜSİAD İsviçre şubesinin yeni ofisi açıldı
'Kırmızı kod' sonrası ekipler teyakkuzda!'Kırmızı kod' sonrası ekipler teyakkuzda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yemen

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Kalın'dan 'ABD yaptırımı' açıklaması

Kalın'dan 'ABD yaptırımı' açıklaması

'Birtakım alçaklıklar hissediyorum birtakım yerlerden'

'Birtakım alçaklıklar hissediyorum birtakım yerlerden'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya’da ‘kırmızı kod’ uyarısı için gece nöbeti başladı

'Kırmızı kod' sonrası ekipler teyakkuzda!

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına roket düştü

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına roket düştü

Ankara’da 5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı banyoda ölü bulundu

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

Mobilya atölyesindeki büyük yangın saatler sonra söndürüldü!

Mobilya atölyesindeki büyük yangın saatler sonra söndürüldü!

Malatya’da evde baygın bulunan şahıs kurtarılmadı

Malatya’da evde baygın bulunan şahıs kurtarılmadı

Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 ölü

Rusya'da askeri helikopter düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.