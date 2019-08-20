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Yemen'deki ayrılıkçı güçler, ele geçirdikleri yerlerden fiilen çekiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 01:31 | Son Güncelleme

Yemen'deki ayrılıkçı güçler, ele geçirdikleri yerlerden fiilen çekiliyor

ADEN (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin Aden'deki hükümet binalarından fiilen çekilmeye başladığını duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Arap koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki düzenlediği basın toplantısında, geçici başkent Aden'de yaşananların üzücü olduğunu ve olayların tehlikeli bir boyuta ulaştığını belirtti.

Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin fiilen hükümet binalarından çekilmeye başladığını ifade eden Maliki, koalisyon güçlerinin tüm siyasi ve toplumsal oluşumlar ve meşru hükümetle birlikte Aden'deki atmosferin sakinleşmesi ve diyalog sürecine girilmesi için çalıştığını kaydetti.

Aden'de yaşanan bu kritik süreçte Yemen halkının çıkarlarına zarar verilmesini kabul edemeyeceklerini aktaran Maliki, Arap koalisyonunun Güney Geçiş Konseyi'nin ele geçirdiği yerlerden çekilmesini denetlemek üzere ortak komite kurduğunu dile getirdi.

Yemen hükümet yetkilileri, Aden'de gerçekleştirilen "silahlı ayaklanma" sonrası dün ilk kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi burada yaptığı konuşmada, "Aden'deki isyanın sona erdirilmesi, isyancı milislerin ele geçirdiği tüm kurum, mevzi ve kışlalardan çekilmesi, meşru güçlerin mevzilerine dönmesi ve hükümet ile tüm resmi kurumların yeniden görevlerinin başına geçmesinin sağlanması hususunda Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmanın uygulanmasını takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri cumartesi günü "geri çekilme ve ateşkes" çağrıları üzerine Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin Aden'de ele geçirdiği yerlerden çekilmeye başladığını bildirmişti. Ancak BAE destekli Güney Geçiş Konseyi ise aynı gün içinde yaptığı açıklamada geri çekilmenin kışlalar ve önemli stratejik noktalardan değil, sadece kamu hizmet binalarından olduğunu duyurmuştu.

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Aden Güney Geçiş Konseyi Yemen

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