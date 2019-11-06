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Yemen'in Hadramevt vilayeti için konferans talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 16:15 | Son Güncelleme

Hadramevt Birliği, bölgelerinin federal statü alması için gerekli alt yapının oluşturulması amacıyla konferans düzenlenmesi çağrısında bulundu

HADRAMEVT (AA) - Yemen'de Hadramevt Birliği, bölgelerinin federal statü olması için gerekli alt yapının oluşturulması amacıyla konferans düzenlemesi çağrısında bulundu.

Yemen'in en büyük vilayeti olan Hadramevt'in haklarını savunan Birlikten yapılan yazılı açıklamada, bölgenin federal statü alması için gerekli alt yapının oluşturulması gerektiği vurgulanarak, "Hadramevt bölgesinin yöneticilerini, halkının tarihi ve milli sorumluluğunu hissederek Hadremevt konferansını düzenlenmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, konferansta bölgenin kuzey veya güneye ilhak edilmesine bakılmaksızın, karar alarak yerinden yönetim mekanizmalarının oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Hadramevt bölgesinin uzun süreden bu yana, federal yönetimin bütün özelliklerini taşıdığına işaret edilen açıklamada, Hadramevt'in geleceğinin ve gelişmesinin tarafların anlaşmasına bağlı olmaması gerektiği vurgulandı.

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.

Riyad Anlaşması'nın Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında, ekonomi ve güvenlik konuları başta olmak üzere temel sorunlara çözüm sağlaması bekleniyor.

Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra en geç 30 gün içinde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 gün içinde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 gün içinde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyor.

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Hadramevt Hadramevt Birliği Yemen

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