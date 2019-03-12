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Yemen'in Zemar kentinde kolera salgını 12 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 20:29 | Son Güncelleme

Yemen'in Zemar kentinde kolera salgını 12 can aldı

SANA (AA) - Yemen'in batısındaki Zemar kentinde yılbaşından bu yana kolera salgını nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husilere bağlı hükümetteki Sağlık Bakanlığı Ofis Müdürü Halid el-Hacci, yaptığı basın açıklamasında, Zemar kentinde kolera sebebiyle 1-10 Mart tarihlerinde 9 kişinin öldüğünü belirtti.

Hacci, kentte salgın nedeniyle şubat ayında 1, ocak ayında ise 2 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 10 milyon kişi, kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

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kolera Yemen

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