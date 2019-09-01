Yemenli milletvekilleri BAE'nin ülkeden çıkarılmasını istedi

Açıklamada, Yemen Cumhurbaşkanı, yardımcıları, milletvekilleri ve tüm kabine üyelerine, Yemen'e dönerek, görevlerini ülke topraklarında gerçekleştirmeleri çağrısı yapılarak, blokun devlet yetkilileri yurt dışındayken ülkenin darbeci Husilerden kurtarılamayacağı kanaatine ulaştığı kaydedildi.

BAE'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hedeflerini gerçekleştirmesinin önünde engel olduğu ve ülkeyi bölmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, devlet yönetiminden, BAE'nin desteklediği tüm milisler ve yapılardan silahların toplanması, desteklediği milislerin işlediği suçlar nedeniyle tüm yasal sorumluluğu üstlenmesi için BAE'yle iletişime geçilmesi talep edildi.

Bağımsızlar Bloku'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hadi'den BMGK'ye, BAE'ye bağlı güçlerin tüm ülkeden çekilmesini içeren bir mektup yazması istenirken, Suudi Arabistan'a da koalisyonun lideri olması sebebiyle, BAE'yi koalisyondan çıkarması çağrısı yapıldı.

ADEN (AA) - Yemen Millet Meclisi'ndeki Bağımsızlar Bloku, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı güçlerin tüm ülkeden çekilmesi talebini içeren bir mektup yazmasını istedi.

BAE'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonda yer almasından üzüntü duyulduğu kaydedilen açıklamada, bu ülkenin geçici başkent Aden, Şebve, Hadramevt ve Sokotra'da devlet çatısı dışında yapılanmalar kurduğu belirtildi.

Açıklama ayrıca, BAE'nin farklı ajandalar doğrultusunda kontrol altına alınan bölgelerde yönetimin gücünü zayıflatmaya çalıştığı, Aden ve Ebyen'de Yemen ordusuna karşı BAE'nin hava saldırısı düzenlemeye cüret edeceği bir seviyeye ulaştığı ifade edildi.

Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'nin perşembe günü geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu gelişmelere ilişkin saldırıyı doğrulayan BAE tarafından yapılan açıklamada, Aden Havalimanı'ndaki Arap koalisyon güçlerine karşı düzenlenen terör saldırısına cevap olarak ülkenin güneyinde silahlı terörist gruba saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

