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Yeni 2022 Mercedes T Serisi kamuflajlarını azalttı

07.12.2020 09:19 | Son Güncelleme:
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Yeni 2022 Mercedes T Serisi kamuflajlarını azalttı

Yeni 2022 Mercedes T Serisi kamuflajlarını azalttı. Kameralara yakalanan Yeni Mercedes Benz T Serisi, önceki fotoğraflarına göre daha az kamuflaja sahip olduğunu gözler önüne serdi. Peki yeni Mercedes T Serisi’nin detayları neler? Ne zaman satışa çıkacak?

2022 Mercedes T Serisi geçtiğimiz günlerde kamuflajlı olarak yakalandı. Daha sonrasında bir kez daha görüntülenen model, kamuflajlarından kurtulmuş gibi görünüyor. Daha önce bu segmente Citan modeli ile giriş yapan Mercedes, istediği başarıyı gösterememişti. Daha sonrasında 2021 yılının ortasından itibaren bir kez daha tasarlanan model, şimdilerde test sürüşlerini gerçekleştiriyor. Yeni 2022 Mercedes T Serisi, 2022 yılının başlarında üretilecek.

Yeni 2022 Mercedes T Serisi kamuflajlarını azalttı

YENİ 2022 MERCEDES T SERİSİ ’NİN TASARIMI NASIL OLACAK?

Yeni T Serisi, ailedeki Vito ve V-Class ile büyük ölçüde benzerlik taşıyacak. Böylece burada incede olsa bir ayrım yapılacak. Citan işletmeleri hedef alırken, T-Serisi özel tüketicileri odağına alacak. Kamuflajların azalmasıyla ön yüzde büyük Mercedes logosunun yine ön ızgara ortasında olacağı anlaşılıyor. Üç çubuklu ızgara kullanılırken, dairesel sis farları da tamponda yerini almış. Geniş tampon hava girişleri de Yeni Mercedes T Serisi’ne hırçın bir hava katacak.

Yeni 2022 Mercedes T Serisi kamuflajlarını azalttı

YENİ 2022 MERCEDES T SERİSİ YÜKLEME VE HACİM KONUSUNDA NASIL?

2022 T Serisi, arkaya doğru paralel şekilde uzanan tavan yapısıyla dikkat çekiyor. Bu doğrultuda model yüksek tavan yapısı sebebiyle müşterilere bolca yükleme alanı sunabilir. Ek olarak çift taraflı açılan sürgülü kapılarıyla kolay indirme ve bindirme opsiyonu sunabilir. Arka bölümde tek parça açılan bagaj kapağı sayesinde de, forklift ve benzeri ekipmanlarla yüklemelere fazlasıyla yardımcı olacakmış gibi görünüyor.

Yeni 2022 Mercedes T Serisi kamuflajlarını azalttı

YENİ 2022 MERCEDES T SERİSİ ‘NİN ALT YAPISI KİMDEN?

Yeni T Serisi, Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı ile işbirliği içinde geliştirildi. Sonuç olarak Citan modeli gibi, Renault Kangoo'nun yeniden biçimlendirilmiş versiyonları olacak.

Yeni 2022 Mercedes T Serisi kamuflajlarını azalttı

2022 MERCEDES T SERİSİ HANGİ MOTORLAR İLE GELECEK?

Motor seçenekleri henüz teyit edilmemiş durumda, ancak benzinli ve dizel motor çeşitleri Mercedes T Serisi’nde sunulması bekleniyor. Mercedes ayrıca elektrikli varyantlarının olacağını da doğruladı, ancak bu noktada onlar hakkında çok az şey biliniyor.

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