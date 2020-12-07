Yeni 2022 Mercedes T Serisi kamuflajlarını azalttı

2022 Mercedes T Serisi geçtiğimiz günlerde kamuflajlı olarak yakalandı. Daha sonrasında bir kez daha görüntülenen model, kamuflajlarından kurtulmuş gibi görünüyor. Daha önce bu segmente Citan modeli ile giriş yapan Mercedes, istediği başarıyı gösterememişti. Daha sonrasında 2021 yılının ortasından itibaren bir kez daha tasarlanan model, şimdilerde test sürüşlerini gerçekleştiriyor. Yeni 2022 Mercedes T Serisi, 2022 yılının başlarında üretilecek.

YENİ 2022 MERCEDES T SERİSİ ’NİN TASARIMI NASIL OLACAK?

Yeni T Serisi, ailedeki Vito ve V-Class ile büyük ölçüde benzerlik taşıyacak. Böylece burada incede olsa bir ayrım yapılacak. Citan işletmeleri hedef alırken, T-Serisi özel tüketicileri odağına alacak. Kamuflajların azalmasıyla ön yüzde büyük Mercedes logosunun yine ön ızgara ortasında olacağı anlaşılıyor. Üç çubuklu ızgara kullanılırken, dairesel sis farları da tamponda yerini almış. Geniş tampon hava girişleri de Yeni Mercedes T Serisi’ne hırçın bir hava katacak.

YENİ 2022 MERCEDES T SERİSİ YÜKLEME VE HACİM KONUSUNDA NASIL?

2022 T Serisi, arkaya doğru paralel şekilde uzanan tavan yapısıyla dikkat çekiyor. Bu doğrultuda model yüksek tavan yapısı sebebiyle müşterilere bolca yükleme alanı sunabilir. Ek olarak çift taraflı açılan sürgülü kapılarıyla kolay indirme ve bindirme opsiyonu sunabilir. Arka bölümde tek parça açılan bagaj kapağı sayesinde de, forklift ve benzeri ekipmanlarla yüklemelere fazlasıyla yardımcı olacakmış gibi görünüyor.