KADIN

Yeni akım! Bebeklerinin cinsiyetleri öğrenmek için 'kafatası teorisi' kullanıyorlar

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 05.04.2019 16:31 | Son Güncelleme

Eski zamanlardan beri kadınlar bebeklerinin cinsiyetlerini öğrenebilmek için birçok yöntem deniyor. Her ne kadar teknoloji ilerlese de bu alışkanlıktan vazgeçilemiyor. Anne adayları bebeklerinin kız mı yoksa erkek mi olduğunu 20. haftada öğrenebilecekken bakın nasıl bir yönteme başvuruyorlar.

Yeni akım! Bebeklerinin cinsiyetleri öğrenmek için 'kafatası teorisi' kullanıyorlar

Sosyal medyada bugünlerde pek çok internet annesi, kafatası teorisiyle bebeklerinin cinsiyetlerini öğrenebildiklerini iddia ediyor. 'Kafatası teorisi' adını verdikleri yöntemle bebeklerinin kız mı erkek mi olduğunu öğrenen anneler uyguladıkları testin yüzde 92 gibi oranla sonuç verdiğine inanıyor.
5

Anneler bunun için bebeğin 12 haftalıkken alınmış bir ultrason taramasını kullanıyor. Ve bir büyüteçten yardım alıyorlar.

PEKİ KAFATASI TEORİSİ NASIL İŞLİYOR?

Kafatası teorisi temelde hangi şekillerin kız ve erkek çocuklarına ait olduğuna bakıyor.
4

Erkekler için kafatası teorisi

Erkek alınları daha alçak ve eğimlidir, başın üstü daha bloklu ve büyük, çene kemiği kare, elmacık kemikleri daha belirgindir.
3

Kızlar için kafatası teorisi

Başın üst kısmı yuvarlaktır, elmacık kemikleri daha az belirgin, çene kemiği daha yuvarlak, alın daha yüksek ve daha az eğimlidir.

Bu iddiaları destekleyen herhangi bir bilimsell bir kanıt ise yok.


PARTNERÜnlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?Ünlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?
Bir milyondan fazla kişi YouTube'da canlı yayınlanan doğuma tanık olduBir milyondan fazla kişi YouTube'da canlı yayınlanan doğuma tanık oldu
Aykırı düşes yaptı yine yapacağını! Doğuma sayılı günler kala...Aykırı düşes yaptı yine yapacağını! Doğuma sayılı günler kala...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bebek cinsiyet öğrenme yöntemi kafatası teorisi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

''Travmatik deneyimler yaşadım'' deyip, evde doğum yaptı! Bir de YouTube'dan canlı yayınladı

''Travmatik deneyimler yaşadım'' deyip, evde doğum yaptı! Bir de YouTube'dan canlı yayınladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Anne yaptığı hareketle konuşuluyor! Bebeği ağlayacak diye...

Anne yaptığı hareketle konuşuluyor! Bebeği ağlayacak diye...

Annenin pedli çözümü binlerce kişinin imdadına koştu

Annenin pedli çözümü binlerce kişinin imdadına koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir milyondan fazla kişi YouTube'da canlı yayınlanan doğuma tanık oldu

Bir milyondan fazla kişi YouTube'da canlı yayınlanan doğuma tanık oldu

Hayatımıza Meghan Markle ile girdi! Doula (doğum koçu) nedir?

Aykırı düşes yaptı yine yapacağını! Doğuma sayılı günler kala...

Sosyal medyanın yüreğine dokunan fotoğraf! Ölen oğullarını böyle andılar

Ölen oğullarını böyle andılar!

Baby Shower, cinsiyet partisi derken hamile kadınların son güzellik trendi şaşkına çeviriyor!

Şaşkına çeviren moda! Cinsiyet partisinden sonra...

Çocuğa bir yetişkinmiş gibi davranmak doğru mu?

Çocuğa bir yetişkinmiş gibi davranmak doğru mu?

Anneleri kamusal alanda emzirmeye teşvik etmek için 'dev meme' projesi!

Şehrin her yerine şişme göğüs yerleştiriliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.