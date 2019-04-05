Yeni akım! Bebeklerinin cinsiyetleri öğrenmek için 'kafatası teorisi' kullanıyorlar

Sosyal medyada bugünlerde pek çok internet annesi, kafatası teorisiyle bebeklerinin cinsiyetlerini öğrenebildiklerini iddia ediyor. 'Kafatası teorisi' adını verdikleri yöntemle bebeklerinin kız mı erkek mi olduğunu öğrenen anneler uyguladıkları testin yüzde 92 gibi oranla sonuç verdiğine inanıyor.



Anneler bunun için bebeğin 12 haftalıkken alınmış bir ultrason taramasını kullanıyor. Ve bir büyüteçten yardım alıyorlar.

PEKİ KAFATASI TEORİSİ NASIL İŞLİYOR?

Kafatası teorisi temelde hangi şekillerin kız ve erkek çocuklarına ait olduğuna bakıyor.



Erkekler için kafatası teorisi

Erkek alınları daha alçak ve eğimlidir, başın üstü daha bloklu ve büyük, çene kemiği kare, elmacık kemikleri daha belirgindir.



Kızlar için kafatası teorisi

Başın üst kısmı yuvarlaktır, elmacık kemikleri daha az belirgin, çene kemiği daha yuvarlak, alın daha yüksek ve daha az eğimlidir.

Bu iddiaları destekleyen herhangi bir bilimsell bir kanıt ise yok.



