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    4. Yeni aldığı ince topuklu çizmelerini denemedik istedi! Hopladı zıpladı yetmedi parende attı... O anlar sosyal medyada viral oldu

    Yeni aldığı ince topuklu çizmelerini denemedik istedi! Hopladı zıpladı yetmedi parende attı... O anlar sosyal medyada viral oldu

    09.12.2023 14:56 | Son Güncelleme:
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    Ayakkabılarının rahatlığını test etmek isteyen bir kadın uyguladığı yöntemleri sosyal medyadan paylaşınca kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. İnce topuklu çizmesinin topuklarının dayanıklılığını test etmek isteyen kadın önce hoplayıp zıpladı. Ardından ise parende attı. O anlar sosyal medyada dikkat çekti.

    Sosyal medyada viral olan bir görüntüde çizmelerini ilginç bir şekilde dayanıklılık testine sokan bir kadın yer aldı. Çizme topuklarının hareketlerine dayanıp dayanamayacağını test etmek isteyen kadın o anları kaydederek sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.

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    Görüntülerde genç kadının dayanıklılık testine maruz kalan çizmelerin başına gelmeyen kalmadı. Genç kadın önce çizmeleriyle dans etti. Ardından ise parende atarak limitleri zorladı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti.

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