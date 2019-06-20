KADIN

Yeni aldığınız kıyafeti yıkamadan giymeyin!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 20.06.2019 12:06 | Son Güncelleme

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sema Karaoğlu, cilt sağlığı açısından yeni alınan kıyafetlerinin yıkanmasının yararlı olacağı tavsiyesinde bulundu.

Yeni aldığınız kıyafeti yıkamadan giymeyin!

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sema Karaoğlu: - "Cildi hassas olan kişilerde kıyafetlerin renklendirilmesinde kullanılan azo-anilin boyaları deride kızarıklık, kuruluk, pullanma, kaşıntı gibi reaksiyonlar oluşturabilir. Alınan kıyafetleri kullanmadan önce yıkamak, olası bir reaksiyondan korunmayı sağlar" diyerek yeni alınan kıyafetlerde bulunan bazı kimyasalların deriye temasının çeşitli sağlık problemleri doğurabileceğine dikkati çekti.

3

İÇ ÇAMAŞIRINA VE PANTOLONA DİKKAT!

Özellikle iç çamaşırı ve pantolon gibi deriye direkt temas eden giysilerin kullanılmadan önce mutlaka yıkanması gerektiğini vurgulayan Karaoğlu, şöyle konuştu: "Burada amaç öncelikle derimize geçebilecek ekstra boyaların arındırılmasıdır. Bugün birçok kişide egzama türlerinin yaygın olarak ortaya çıktığını görmekteyiz. Cildi hassas olan kişilerde kıyafetlerin renklendirilmesinde kullanılan azo-anilin boyaları deride kızarıklık, kuruluk, pullanma, kaşıntı gibi reaksiyonlar oluşturabilir. Kullanım öncesi alınan kıyafetleri yıkamak, olası bir reaksiyondan korunmayı sağlar. Daha çok terleyen bireylerde derinin kimyasalları geçirme riski de artacağı unutulmamalıdır. Boyun, koltuk altı, kasık gibi kıvrım alanları hem sürtünme hem de terleme nedeniyle yeni kıyafetlere bağlı deri reaksiyonlarının daha sık görüldüğü alanlardır."

1

Karaoğlu, boyaların dışında genellikle uzun mesafelerde nakledilmesi gereken giysiler üzerinde küf oluşumunu önlemek için kullanılan formaldehite maddesine karşı da dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek, bu maddenin küften korunmanın yanında daha az ütüleme ve kumaşın kırışmasını önlemek amacıyla kullanıldığını söyledi.

YENİ KIYAFETLERDE PARAZİT RİSKİ

Formaldehitle temasın çeşitli egzama ve deride kızarıklık ve kaşıntıyla seyreden reaksiyonlara sebep olduğunu bildiren Karaoğlu, "Giysi yıkanana kadar kumaşta çok keskin bir kokusu vardır. Bir yıkama muhtemelen formaldehitin tümünü çıkarmasa da reçineyi önemli ölçüde azaltır ve böylece reaksiyon riski azalır. Tekrarlayan yıkamalarla da arınma devam eder. Kimyasallar dışında, küçük bir ihtimal de olsa bakteri, mantar etkenleri, bit, uyuz gibi parazit etkenleri de yeni kıyafetlerle geçebilmektedir. Özellikle iç çamaşırı, mayo gibi özel bölgelere temas eden kıyafetlerde daha dikkatli olunmasını önermekteyiz." ifadelerini kullandı.

4

Sema Karaoğlu, özellikle bebek ve çocuklar için üretilen giysilerin kullanılmadan önce mutlaka yıkanması gerektiğini vurgulayarak, "Bebekler kimyasallara karşı daha kolay ve hassastır. Bu nedenle cilt döküntüleri daha kolay ulaşabilir. Burada seçilecek deterjanların da kokusuz ve boyasız olması gerekir." dedi.

Kıyafetlerin yanında yeni çarşaf, nevresim ve banyo havlularının da ciltle doğrudan temas eden ürünler olduğunu anlatan Karaoğlu, bu ürünleri kullanmadan önce yıkamanın, kimyasalları ve boyaları uzaklaştırmak için faydalı olacağına dikkati çekti.

Kaynak: AA

Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni buYürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu
Cildinizdeki lekelere bunu uygulayın! Evdeki çözüm sayesinde...Cildinizdeki lekelere bunu uygulayın! Evdeki çözüm sayesinde...
Acılı, zor, uzun süren tüm tedaviler yerini yeni trend 'şeker peeling'e bıraktıAcılı, zor, uzun süren tüm tedaviler yerini yeni trend 'şeker peeling'e bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kıyafet yıkama Yıkamadan giyilen kıyafetler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kurdeşene, mantar enfeksiyonuna dikkat! Cilt hastalıkları baharda artıyor

Kurdeşene, mantar enfeksiyonuna dikkat! Cilt hastalıkları baharda artıyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivilceyi sirke ile geçirmeyi denediniz mi?

Sivilceyi sirke ile geçirmeyi denediniz mi?

Cildinizi beyazlatmak istiyorsanız bu maske iyi bir çözüm

Cildinizi beyazlatmak istiyorsanız bu maske iyi bir çözüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cildinizde yaşlılık lekeleri var mı? Bu basit numara ile onları azaltabilirsiniz

Cildinizdeki lekelere bunu uygulayın! Evdeki çözüm sayesinde...

Acılı, zor, uzun süren tüm tedaviler yerini yeni trend 'şeker peeling'e bıraktı

Acılı, zor, uzun süren tüm tedaviler yerini yeni trend 'şeker peeling'e bıraktı

Can sıkıcı ve acı verici: topuk çatlakları! Bu doğal ilaç ile bir daha asla topuk çatlaklarınız olmayacak

Bu kullanışlı maske ile bir daha asla topuk çatlağınız olmayacak

Yaz ayları geldi cilt lekelerine dikkat!

Yaz ayları geldi cilt lekelerine dikkat!

Cilt ve doku gençliğini sağlayan kollajen ve elastin

Cildi olumsuz etkileyen en önemli dış etken güneş ışınları

Yaz geliyor, mantara dikkat!

Mantara dikkat! Deride soyulma ve kaşıntı genel belirtileri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.