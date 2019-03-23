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"Yeni ana muhalefet partisini sandıktan çıkaracağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 19:54 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: - "İnanıyorum ki, Allah da yardımcımız olacak ve 1 Nisan itibariyle Türkiye’nin yeni ana muhalefet partisini sandıklardan çıkaracağız"

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "İnanıyorum ki, Allah da yardımcımız olacak ve 1 Nisan itibariyle Türkiye’nin yeni ana muhalefet partisini sandıklardan çıkaracağız." dedi.

Aksakal, Ereğli Muhtarlar Derneği Lokali'nde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin 17 yıldır önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.

Demokratik parlamenter rejimin Türk halkının yaşam biçimi olduğunu belirten Aksakal, "Her ne kadar 31 Mart seçimleri bir kırılma noktasıdır' deniyorsa da 3 Kasım 2002'de yaşanan kırılma noktasının yeni bir kilometre taşındayız. Belki de bu süreçten sonra geriye dönüşü olmayan bir yola girilecek. Bunu mutlaka hep birlikte önlemek gerekiyor. AK Parti'nin en büyük avantajı, Parlamentodaki basiretsiz muhalefet yapısıdır. İktidar arzusu olmayan bir muhalefet vardır ve yaptıkları çalışmalarla, sözüm ona devleti yönetme iddialarıyla, bunun inandırıcı olmadığını halk artık görmüş, yeniden DSP'ye yönelmeye başlamıştır." diye konuştu.

- "Kutsal bir davadır DSP'nin davası"

Aksakal, DSP'nin seçimlere girmesine yönelik olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savunarak, şunları kaydetti:

"DSP 33 yıldır bu ülkenin siyaset arenasında, üç defa da devleti yönetmiş. Bize bu yönde eleştiri getirenler henüz herhangi bir hükümetin bakanlığında bile görev yapmış değiller, 27 senelik siyasi geçmişlerinde ama onlar Atatürk'ün partisi mantığıyla oy toplamaya çalıştıkları için belediyelerimizde, belediye meclislerimizde 'Allah'tan sağlık, devletten aylık' yaklaşımıyla hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ama bu şekilde gitmez. Toplum artık bıkkınlık noktasına geldi siyasetten. Yeniden düzgün bir siyasetin, dürüst bir partinin kendisini yönetme arzusunda."

Partisinin, 17 yıldır üyelerinin özgün kaynaklarından, evlerine götüreceği üç ekmekten birinin karşılığını vermeleriyle çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Aksakal, "Dolayısıyla kutsal bir davadır DSP'nin davası. İnanıyorum ki, Allah da yardımcımız olacak ve 1 Nisan itibariyle Türkiye’nin yeni ana muhalefet partisini sandıklardan çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Aksakal, daha sonra esnafı ziyaret etti, seçim otobüsünden halkı selamladı.

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Anahtar Kelimeler:
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Ereğli Zonguldak

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