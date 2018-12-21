Yeni annelere altın tavsiyeler! İşte yenidoğan bebekler için önemli ipuçları

EMZİRME YÖNTEMİ
Emzirme esnasında bebeğin tüm vücudunun anneye dönük olması gerekir. Emzirirken meme alttan dört parmakla ve üstte kalan başparmak ile desteklenmelidir. Memeyi tutarken parmakların memenin kahverengi kısmına (areola) değmemesine özen gösterilmelidir. Ve bebeğin konumu görseldeki gibi olmalıdır.
BEBEK AÇ OLDUĞUNU NASIL BELLİ EDER?
Genellikle, bebeklerin günde 8 ila 12 kez beslenmesi gerekir - her 2 ila 3 saatte bir besleme olduğunu düşünün. Yumruğunu emmek gibi hareketler bebeğinizin aç olduğunu gösteren işaretler olabilir.
UYANDIRMANIZ GEREKİYORSA BEBEĞİNİZİ GIDIKLAYIN
Bebeğinizi her ne sebeple olursa olsun uyandırmanız gerekiyorsa, onları asla sarsmayın. Hatta oyun oynarken bile sarsmanız beyinde kanamaya neden olabilir. Bunun yerine, bebeğinizi gıdıklayın ya da onları uyandırmak için hafifçe üfleyin.
EMZİRMEDEN ÖNCE BEBEĞİNİZE EMZİK VERMEYİN
Bir bebeğin emme refleksi henüz anne karnındayken gelişmeye başlar ve doğumdan itibaren bebeğin en güçlü refleksi emme refleksidir. Bebek doğduğunda emme konusunda henüz acemidir; daha açık bir ifadeyle bebeğin etkili emme becerileri, memeye doğru konumlanma, meme ucunu doğru kavrama ve refleksif özelliklerinin (emme/yutma/nefes) koordinasyonunu kurması ile gelişecektir. Bu nedenle de bebekler, özellikle ilk haftalarda emme pratiği yapmak için sık emmeye ihtiyaç duyarlar. Bir bebeğin anne memesini emme ihtiyacı, sadece karın doyurmak için değil, aynı zamanda huzur bulmak, anneyle ten bağı kurmak ve beslenme sonrasında sindirimi çalıştırmak için de gereklidir. O nedenle, bebeklerin istedikleri sıklık ve sürede emmelerine izin vermek gerekir. Emzirmek, bir bebeğin fizyolojik, anatomik, ortopedik ve duygusal gelişimini destekler. Anne memesi, bir bebeğim tüm bu ihtiyaçlarını karşılamak için eşsiz özelliklere sahiptir. Öyleyse, bebeği emzirmek yerine biberon ile beslenmek ve/veya emzik kullanmak, bebekte önemli yoksunluklara neden olabilir. Çünkü biberon ve emzik gibi materyallerin yapısı ve emilmesi, anne memesini emme prensibinden oldukça farklıdır. Bu nedenle de, özellikle yenidoğan döneminde bir bebeğin bu materyaller ile tanıştırılması meme emme davranışına zarar verebilir.
BEDEN DİLİNİN ÖNEMİNİ KÜÇÜMSEMEYİN
Ağlamak, bebeğinizin sizinle iletişim kurmaya çalışmasının tek yolu değildir. Bebeğinizin beden diline dikkat edin. Sıkışık yumruklar bebeğinizin stresli veya aç olduğunu gösterebilir. tekrarlanan tekmeler, bebeğinizin oynamak isteyebileceğini gösterir. Kulaklarını çekmek gibi davranışlar dişlerinin çıkmaya başladığını gösterebilir.
BEBEĞİNİZİN İLK BANYOLARI YUMUŞAK BİR SÜNGERLE OLMALIDIR
Yeni doğan bir bebeğin ilk banyosu özel bir andır. Anne ile bebek arasında kuvvetli bir bağ kurulmasında bu ilk banyosunun önemli bir yeri olabilir. Bebeğe banyosunu yaptırırken onunla konuşmak, şarkı söylemek bebek için oldukça yatıştırıcı ve eğlenceli olabilir. Bebek kendini daha güvende hisseder. Yeni doğan bir bebeğin göbek kordonu düşene kadar ve o bölge iyileşene kadar ve eğer bebeğiniz sünnetliyse sünnet yeri iyileşene kadar ilk birkaç hafta yumuşak banyo süngerleri bebeğin banyosu için oldukça idealdir. Bebeğinizi kurulamak için yumuşak havluyla hafif pat pat yaparak kurulayabilirsiniz. Cildini ovarak kurulamayın. Bu bebeğin cildini tahriş edebilir.
GÖĞÜSLERİ ISITMAK
Emzirirken, memeleriniz gerginse veya kanallarınız tıkanmışsa, biraz ısınmanın iyi geleceğini unutmayın. Sütyeninize sıcak bir kompres, ısıtma yastığı, ılık bir havlu yereştirmek, süt akışına yardımcı olacaktır.
BEBEĞİ RAHATLATMAK İÇİN
Bebeğiniz telaşlı davranıyorsa, yapmanız gereken tek şey onlara daha mutlu bir zamanı hatırlatmak olmalıdır! Evet, rahim! Bebeğinizi kundak yapıp hafifçe sallanabilirsiniz. Hatta baş parmaklarını emmelerine biraz izin verebilirsiniz. Sonuçta, bebekler rahimde rahatlamak için başparmaklarını emerler!
MÜZİK DİNLETMEK
Bebeklere müzik dinletmeyle daha akıllı olacakları bir şehir efsanesi olabilir ama müzik dinletmenin onları rahatlatacağı gerçeğine inanabilirsiniz. Müzik dinlemek bebeğinizin sakin kalmasına yardımcı olabilir.
BEBEĞİNİZİN CİLT HASSASİYETİNİN FARKINDA OLUN
Losyonları uygulamadan önce dikkatli olun. Bebekler doğumdan sonra kuru cilde sahip olurlar, fakat ciltleri çok hassastır. Losyonları direkt uygulamak yerine bir reaksiyon olup olmadığını görmek için ciltlerinin küçük bir kısmında deneyebilirsiniz.
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Bebeklerin genellikle dişleri yoktur, ancak bu, bebeğinizin ağız sağlığını ihmal etmeniz gerektiği anlamına gelmez. Bebeğinizin diş etlerini silmek için ıslak bir bez kullanın.
BEBEĞİ YATAĞA UYANIKKEN KOYUN
Bebeğinizi uyanık ama uykulu olduklarında yataklarına yatırın. Böylece kendi yataklarını benimsetmiş olacak ve kendileri bir süre sonra bağımsız olarak uykuya geçeceklerdir.
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