Yeni annelere altın tavsiyeler! İşte yenidoğan bebekler için önemli ipuçları

EMZİRME YÖNTEMİ

Emzirme esnasında bebeğin tüm vücudunun anneye dönük olması gerekir. Emzirirken meme alttan dört parmakla ve üstte kalan başparmak ile desteklenmelidir. Memeyi tutarken parmakların memenin kahverengi kısmına (areola) değmemesine özen gösterilmelidir. Ve bebeğin konumu görseldeki gibi olmalıdır.

BEBEK AÇ OLDUĞUNU NASIL BELLİ EDER?

Genellikle, bebeklerin günde 8 ila 12 kez beslenmesi gerekir - her 2 ila 3 saatte bir besleme olduğunu düşünün. Yumruğunu emmek gibi hareketler bebeğinizin aç olduğunu gösteren işaretler olabilir.

UYANDIRMANIZ GEREKİYORSA BEBEĞİNİZİ GIDIKLAYIN

Bebeğinizi her ne sebeple olursa olsun uyandırmanız gerekiyorsa, onları asla sarsmayın. Hatta oyun oynarken bile sarsmanız beyinde kanamaya neden olabilir. Bunun yerine, bebeğinizi gıdıklayın ya da onları uyandırmak için hafifçe üfleyin.

EMZİRMEDEN ÖNCE BEBEĞİNİZE EMZİK VERMEYİN

Bir bebeğin emme refleksi henüz anne karnındayken gelişmeye başlar ve doğumdan itibaren bebeğin en güçlü refleksi emme refleksidir. Bebek doğduğunda emme konusunda henüz acemidir; daha açık bir ifadeyle bebeğin etkili emme becerileri, memeye doğru konumlanma, meme ucunu doğru kavrama ve refleksif özelliklerinin (emme/yutma/nefes) koordinasyonunu kurması ile gelişecektir. Bu nedenle de bebekler, özellikle ilk haftalarda emme pratiği yapmak için sık emmeye ihtiyaç duyarlar. Bir bebeğin anne memesini emme ihtiyacı, sadece karın doyurmak için değil, aynı zamanda huzur bulmak, anneyle ten bağı kurmak ve beslenme sonrasında sindirimi çalıştırmak için de gereklidir. O nedenle, bebeklerin istedikleri sıklık ve sürede emmelerine izin vermek gerekir. Emzirmek, bir bebeğin fizyolojik, anatomik, ortopedik ve duygusal gelişimini destekler. Anne memesi, bir bebeğim tüm bu ihtiyaçlarını karşılamak için eşsiz özelliklere sahiptir. Öyleyse, bebeği emzirmek yerine biberon ile beslenmek ve/veya emzik kullanmak, bebekte önemli yoksunluklara neden olabilir. Çünkü biberon ve emzik gibi materyallerin yapısı ve emilmesi, anne memesini emme prensibinden oldukça farklıdır. Bu nedenle de, özellikle yenidoğan döneminde bir bebeğin bu materyaller ile tanıştırılması meme emme davranışına zarar verebilir.