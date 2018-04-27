KADIN

Yeni araştırma: Çinko eksikliği kısırlığa yol açıyor

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
SAĞLIK HABERLERİ  | 27.04.2018 16:46 | Son Güncelleme

Çinko eksikliğinin yumurta gelişimini bozarak kısırlığa neden olduğunu saptandı. Çinko eksikliği olan kadınlar, gebe kalma konusunda güçlük çekiyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Pensilvanya Üniversitesi’nde yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi.

Yeni araştırma: Çinko eksikliği kısırlığa yol açıyor

ÇİNKO, ÜREME MİNERALİ

“Çinkonun bir adı da ‘üreme minerali.’ Gebe kalmak isteyen kadınlarda yaklaşık üç ay önce çinko seviyelerine bakmak, gebeliğin oluşumunda güçlük yaşanmaması açısından önemli.

Çünkü çinko, üreme açısından çok önemli bir mineral ve üreme sisteminde önemli bir role sahip.

Pensilvanya Devlet Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma çinkonun özellikle yumurta gelişiminin başlangıç aşamasında önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

Son zamanlarda gittikçe artan sayıda çiftin kısırlık sorunuyla karşılaşmakta olması ve sebebi bilinmeyen kısırlığın gittikçe artması bu konuda yeni araştırmaların yapılmasına öncü olmuştur.

5

Bu araştırmalarda yoğunlaşılan bir alan da minerallerin yumurtalara ve yumurta kalitesine etkisidir. Çinko bu mineraller içinde en önemlisidir. Çinko hormonları düzenler, yumurtalıklarda hücre bölünmesi ve fonksiyonların sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yardım eder.

Yumurtalıklar, yaklaşık bir milyon kadar folikül adı verilen yapılardan meydana gelir. Bu yapılar vücut hücreleri tarafından desteklenir. Her ay birkaç folikül olgunlaşmak için aday olur. Ancak bir tanesi ovulasyon (yumurtalıklardan yumurta atılması) şansına ulaşır ve döllenebilir.

YUMURTLAMADAN ÖNCEKİ 90 GÜN

Günümüzde çoğu çalışma, antral dönem olarak bilinen ve her ay olgunlaşma süreciyle başlayıp, ovulasyonla sonlanan sürece odaklanmaktadır.

Oysa bu yeni çalışma, yumurta büyümesinin, preantral dönem denen çok erken aşamalarına odaklanan bir çalışmadır. Ve bu erken dönem yumurtlamadan önceki 90 günü kapsar. Önceki çalışmalar antral dönem foliküldeki kritik çinko seviyelerine odaklanmışken, bu çalışma önceki dönemdeki çinko seviyesini test etmektedir.

3

Araştırmacılar, sıçanlardaki preantral follikülleri toplamışlar ve bunları iki farklı ortamda olgunlaşmaya bırakmışlardır. Bu ortamlardan birinde çinko seviyesi normal, diğerinde eksiktir.

Çinko eksik ortamda folikül gelişimi bozulmuş ve gelişim daha küçük ve az hücre sayısı olan yumurtalarla sonuçlanmıştır. Bu da kalitesiz yumurta anlamına gelir. Ayrıca çalışma sonucunda, çinko eksikliğinin zararının, beklenenden daha önce ve geri dönüşü zor olarak yumurtaları etkilediği görülmüştür.

Bu hem doğal gebelik hem de tüp bebek için önem taşımaktadır.”

2

EN FAZLA ÇİNKO İÇEREN BESİNLER:

İstiridye, buğday rüşeymi, kuzu eti, kabak çekirdeği, kaju, yer fıstığı, yulaf, keten tohumu, kefir, yoğurt, mantar, ıspanak, tavuk, kakao, nohut, dana eti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kısıırlık Çinko eksikliği

En Çok Okunan Haberler

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Yaşar İpek'in ailesi Seren Serengil'i istemiyor!

Yaşar İpek'in ailesi Seren Serengil'i istemiyor!

Elsa Hosk çekimlerde! Tüm gözler ondaydı

Elsa Hosk çekimlerde! Tüm gözler ondaydı

Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!

Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!

Alişan düğünü için kesenin ağzını açtı!

Alişan düğünü için kesenin ağzını açtı!

İlginizi Çekebilir

Ayak masajıyla en yaygın görülen sağlık sorunlarından kurtulabilirsiniz

Ayak masajıyla en yaygın görülen sağlık sorunlarından kurtulabilirsiniz

Protein eksikliği olduğunu gösteren işaretler

Protein eksikliği olduğunu gösteren işaretler

Yeterli güneş alınmadığında vücutta neler oluyor?

Yeterli güneş alınmadığında vücutta neler oluyor?

Yaygın enfeksiyonları ortadan kaldırmanın doğal yolları

Yaygın enfeksiyonları ortadan kaldırmanın doğal yolları

'Toksin yok, atık yok, tel yok'

'Toksin yok, atık yok, tel yok'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suyu soğuk mu yoksa ılık mı içiyorsunuz?

Suyu soğuk mu yoksa ılık mı içiyorsunuz?

Umumi tuvaletler düşündüğünüz kadar tehlikeli mi?

Umumi tuvaletler düşündüğünüz kadar tehlikeli mi?

Sivilce deyip geçmeyin! Yüzün farklı bölgelerinde oluşan sivilcelerin birçok nedeni var

Sivilce deyip geçmeyin! Yüzün farklı bölgelerinde oluşan sivilcelerin birçok nedeni var

Ağız içi her şeyi ele veriyor! Hastalıkların şifresi dişlerinizde saklı

Ağız içi her şeyi ele veriyor! Hastalıkların şifresi dişlerinizde saklı

Tırnak batığından kurtulmanın yolları

Tırnak batığından kurtulmanın yolları

Gündüz değil, gece yıkanın! İşte gece yıkanmanın faydaları

Gündüz değil, gece yıkanın! İşte gece yıkanmanın faydaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.