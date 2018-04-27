Yeni araştırma: Çinko eksikliği kısırlığa yol açıyor

ÇİNKO, ÜREME MİNERALİ

“Çinkonun bir adı da ‘üreme minerali.’ Gebe kalmak isteyen kadınlarda yaklaşık üç ay önce çinko seviyelerine bakmak, gebeliğin oluşumunda güçlük yaşanmaması açısından önemli.

Çünkü çinko, üreme açısından çok önemli bir mineral ve üreme sisteminde önemli bir role sahip.

Pensilvanya Devlet Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma çinkonun özellikle yumurta gelişiminin başlangıç aşamasında önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

Son zamanlarda gittikçe artan sayıda çiftin kısırlık sorunuyla karşılaşmakta olması ve sebebi bilinmeyen kısırlığın gittikçe artması bu konuda yeni araştırmaların yapılmasına öncü olmuştur.

Bu araştırmalarda yoğunlaşılan bir alan da minerallerin yumurtalara ve yumurta kalitesine etkisidir. Çinko bu mineraller içinde en önemlisidir. Çinko hormonları düzenler, yumurtalıklarda hücre bölünmesi ve fonksiyonların sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yardım eder.

Yumurtalıklar, yaklaşık bir milyon kadar folikül adı verilen yapılardan meydana gelir. Bu yapılar vücut hücreleri tarafından desteklenir. Her ay birkaç folikül olgunlaşmak için aday olur. Ancak bir tanesi ovulasyon (yumurtalıklardan yumurta atılması) şansına ulaşır ve döllenebilir.