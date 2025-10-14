Yeni araştırma: Köpekler kadınlarda yaşlanmayı geciktiriyor! Genç kalmanın sırrı patili dostlar mı?

Florida Atlantic Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, köpek sahibi olmanın kadınlarda biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Köpeklerle kurulan bağların, özellikle orta yaştaki kadınların yaşam kalitesini ve psikolojik sağlığını olumlu yönde etkilediği belirlendi.

HİZMET KÖPEKLERİ VE KADIN GAZİLER

Araştırma, ABD’li eski askerlerin hizmet köpekleriyle çalışmalarının sağlık üzerindeki etkilerini inceledi. Özellikle travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kadın gazilere odaklanan çalışma, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Hizmet köpeği eğitimine katılan kadınlarda, yaşlanmayı gösteren biyolojik bir belirteç olan telomer uzunluğunun arttığı gözlendi. Bu, hücresel yaşlanmanın yavaşladığı anlamına geliyor.

DUYGUSAL DENGE VE GÜVEN

Araştırmanın başyazarı Dr. Cheryl Krause-Parello, “Hayvanlarla kurulan ilişkiler, özellikle kadınlar için duygusal güvenlik ve denge sağlıyor. Bu bağ, biyolojik ve psikolojik sağlığa olumlu katkılar sunuyor” dedi.

Köpeklerin sağladığı duygusal destek, kadınların stresle başa çıkmasını kolaylaştırarak genel sağlık durumlarını iyileştiriyor.

KÖPEKLER, KADINLARIN GENÇLİK İKSİRİ OLABİLİR Mİ?

Araştırma, köpeklerle kurulan bağların yalnızca ruhsal sağlığı değil, aynı zamanda biyolojik yaşlanmayı da olumlu yönde etkilediğini gösteriyor. Özellikle kadınlar için köpek sahipliği, daha sağlıklı ve uzun bir yaşamın anahtarı olabilir.