HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yeni araştırma: Koronavirüs hastalarının yüzde 72'sinde hiçbir semptom görülmüyor

Yeni araştırma: Koronavirüs hastalarının yüzde 72'sinde hiçbir semptom görülmüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 20.08.2020 00:29 | Son Güncelleme

İngiltere'de ülke genelinde yaklaşık 50 bin kişiye yapılan rastgele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerine katılanlardan pozitif sonuca sahip olanların yüzde 72'si hiçbir belirtiye sahip olmadığını açıkladı. Bu nedenle, uzmanlar ülkede gerçek vaka sayısının resmi olarak 4 kat daha fazla olduğunu düşünüyor.

Yeni araştırma: Koronavirüs hastalarının yüzde 72'sinde hiçbir semptom görülmüyor

İngiltere Ulusal İstatistik tarafından sonuçları yayımlanan ve 50 bin kişinin katıldığı rastgele koronavirüs testlerinde Kovid-19'la enfekte olanların yüzde 72'sinin virüsü taşıdığından haberi olmadığı ve hiçbir semptom taşımadıkları aktarıldı.

NTV'nin haberine göre, ülke genelinde yapılan çalışmada antijen testi uygulandı. Antijen vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi tarafından antikor üretimine yol açan yabancı moleküllere deniliyor. Bu sayede test uygulanan kişilerin daha önce Kovid-19'la enfekte olup olmadıkları anlaşılabiliyor.

HASTALARIN SADECE DÖRTTE BİRİ BELİRTİ GÖSTERİYOR

Ulusal İstatistik Ofisi, ülke genelinde yapılan testlerde katılımcılara, öksürük, ateş, tat ve koku kaybı dögibi semptomlardan hangilerinin yaşadığının sorulduğunu ve sadece yüzde 28'in söz konusu belirtilerden en az birine sahip olduğunu açıkladığını bildirdi.

GERÇEK VAKA SAYISI 4 KAT DAHA FAZLA

Uzmanlar, sonuçlara dayanarak ülkedeki gerçek vaka sayısının resmi olarak açıklanandan 4 kat daha fazla olduğunu düşünüyor. İngiltere'de şu ana kadar 320 bin 286 vaka ve 41 bin 381 virüs kaynaklı ölüm kaydedildi ve mayıs ayından bu yana günülük vaka artışı bin civarında seyrediyor. Ancak, araştırmaya göre ülkedeki günlük vaka artışı sayısı 4 bin dolaylarında olması gerekiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt
Yunanistan'ı karıştıran 'Oruç Reis' sözleri istifa getirdi!Yunanistan'ı karıştıran 'Oruç Reis' sözleri istifa getirdi!
Android'e 5 yeni özellik geldi! Google yine hayatı kolaylaştırdıAndroid'e 5 yeni özellik geldi! Google yine hayatı kolaylaştırdı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
ABD ordusu: Kuzey Kore 60 nükleer bombaya sahip
ABD ordusundan Kuzey Kore açıklaması
DSÖ'den Irak için uyarı: Büyük sağlık krizi yaşanabilir
DSÖ'den Irak için uyarı
Yunanistan'ı karıştıran 'Oruç Reis' sözleri istifa getirdi!
Yunanistan'ı karıştıran 'Oruç Reis' sözleri istifa getirdi!
Merkel'den flaş sözler: Yunanistan'la dayanışma içindeyiz
Merkel'den flaş sözler: Yunanistan'la dayanışma içindeyiz
İspanya'da koronavirüs salgınından endişelendiren sayılar!
Ülkede alarm! En yüksek vaka sayısı tespit edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.