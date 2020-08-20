Yeni araştırma: Koronavirüs hastalarının yüzde 72'sinde hiçbir semptom görülmüyor

İngiltere Ulusal İstatistik tarafından sonuçları yayımlanan ve 50 bin kişinin katıldığı rastgele koronavirüs testlerinde Kovid-19'la enfekte olanların yüzde 72'sinin virüsü taşıdığından haberi olmadığı ve hiçbir semptom taşımadıkları aktarıldı.

NTV'nin haberine göre, ülke genelinde yapılan çalışmada antijen testi uygulandı. Antijen vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi tarafından antikor üretimine yol açan yabancı moleküllere deniliyor. Bu sayede test uygulanan kişilerin daha önce Kovid-19'la enfekte olup olmadıkları anlaşılabiliyor.

HASTALARIN SADECE DÖRTTE BİRİ BELİRTİ GÖSTERİYOR

Ulusal İstatistik Ofisi, ülke genelinde yapılan testlerde katılımcılara, öksürük, ateş, tat ve koku kaybı dögibi semptomlardan hangilerinin yaşadığının sorulduğunu ve sadece yüzde 28'in söz konusu belirtilerden en az birine sahip olduğunu açıkladığını bildirdi.

GERÇEK VAKA SAYISI 4 KAT DAHA FAZLA

Uzmanlar, sonuçlara dayanarak ülkedeki gerçek vaka sayısının resmi olarak açıklanandan 4 kat daha fazla olduğunu düşünüyor. İngiltere'de şu ana kadar 320 bin 286 vaka ve 41 bin 381 virüs kaynaklı ölüm kaydedildi ve mayıs ayından bu yana günülük vaka artışı bin civarında seyrediyor. Ancak, araştırmaya göre ülkedeki günlük vaka artışı sayısı 4 bin dolaylarında olması gerekiyor.

