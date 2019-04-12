Yeni askerlik sisteminin detayları! 2019 tek tip askerlikte son durum Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Yeni askerlik sistemi ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar halen hükümet tarafından sürdürülmekte. Kesin yürürlüğe giren bir kanun bulunmamasına rağmen detaylar belli olmaya devam ediyor. Yeni askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte son dakika askerlik sistemi detayları… 2019 tek tip yeni askerlik sistemi hakkında daha detaylı bilgi edinmek için TIKLAYINIZ! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni askerlik sistemi artık tek tip olacak. Akar, tek tip askerlik sistemi üzerinde çalışırken modern verileri kullandıklarını, bu sayede ülkedeki ihtiyacın ve sorunların farkında olduklarını ve bunların çözüleceğini söyledi. Akar’ın canlı yayında yaptığı açıklamalara göre, yeni askerlik sistemine yapılan başvurular sonucunda belirlenen er ve erbaşlar bir ay boyunca eğitim alacaklar. Aynı zamanda bedelli askerler de normal askerler gibi bir ay sürecek bir eğitimden geçecekler. Eğitim düzeyi lise ya da daha altında olanlar birinci ayın sonunda beş aylık daha farklı bir eğitime tabi tutulacaklar. Beş ayı genel anlamda sahada ve kıtalarda görev alarak geçirecek olan askerler toplamda 6 ay eğitim almış olacaklar.

Altıncı ayı bitiren er ve erbaşlara askerliğe devam etmek isteyip istemedikleri sorulacak. Sorunun cevabı doğrultusunda ise bir yön çizilecek. Hem er ve erbaşlar hem de bedelli askerler eğitim durumları lise ve altıysa eğitimde altı ay kalacaklar. Bu altı ayda yalnızca harçlık sistemi şeklinde çalışılacak, yani askerler maaş almayacaklar. Altı aylık eğitim sonucunda ise askerliğe devam etmek isteyenler sınavlara tabi tutulup çeşitli yetenek gruplarına ayrılacak. Başarılı olan kişilerle 6 aylık sözleşme yapılacak. Sözleşme süresi boyunca maaşlarını almaya devam edecekler. Altıncı ayın sonunda komutanlar ve uzmanlar er ve erbaşları değerlendirerek, bu süreçte başarılı olup olmadığını görüşülecek. Başarılı olan bireyler sözleşmeli er ya da uzman erbaş olarak askerde kalmaya devam edecek. Devam ettikleri sürenin ilk iki ayında profesyonelleşme ve teknik eğitim alacaklar. Sınıf eğitimi olarak söz edilen bu eğitim boyunca harçlık almaya devam edecekler. Fakat ikinci ayın sonundan itibaren maaş almaya başlayacaklar. Bu kişiler 12 ayı başarılı bir şekilde doldurduktan sonra isterlerse, haklarında yapılacak olumlu değerlendirme sonucunda astsubaylığa geçebilecek. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olan kişiler ise yedek astsubay olarak göreve devam edecekler.