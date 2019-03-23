İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, "Savunma sanayisinde olduğu gibi yerli ilaç ve tıbbi cihaz alanlarında da babayiğitler çıkaracak ve yeni Aziz Sancarlar yetiştireceğiz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak elimizden geleni yapmaya, elimizi taşın altına koymaya hazırız." ifadelerini kullandı.

SBÜ'den yapılan açıklamaya göre, SBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünce düzenlenen "Sağlık Teknolojileri Sempozyumu" Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışında konuşan Prof. Dr. Yaşar, üniversitenin Türkiye'nin yerli ilaç, tıbbi malzeme, sağlık yazılımları ihtiyacını dert edinerek Pendik'te yaklaşık 100 dönüm alana büyük bir sağlık teknokenti kurduğunu hatırlattı.

Yaşar, cari açığa olumsuz katkı yapan ilaç ve sağlık harcamaları alanında ithalatı azaltıp yerli üretimi teşvik etmeye yönelik teknolojik çalışmalar yapacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti: