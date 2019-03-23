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"Yeni Aziz Sancarlar yetiştireceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 12:11 | Son Güncelleme

SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar: - "Savunma sanayisinde olduğu gibi yerli ilaç ve tıbbi cihaz alanlarında da babayiğitler çıkaracak ve yeni Aziz Sancarlar yetiştireceğiz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak elimizden geleni yapmaya, elimizi taşın altına koymaya hazırız"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, "Savunma sanayisinde olduğu gibi yerli ilaç ve tıbbi cihaz alanlarında da babayiğitler çıkaracak ve yeni Aziz Sancarlar yetiştireceğiz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak elimizden geleni yapmaya, elimizi taşın altına koymaya hazırız." ifadelerini kullandı.

SBÜ'den yapılan açıklamaya göre, SBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünce düzenlenen "Sağlık Teknolojileri Sempozyumu" Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışında konuşan Prof. Dr. Yaşar, üniversitenin Türkiye'nin yerli ilaç, tıbbi malzeme, sağlık yazılımları ihtiyacını dert edinerek Pendik'te yaklaşık 100 dönüm alana büyük bir sağlık teknokenti kurduğunu hatırlattı.

Yaşar, cari açığa olumsuz katkı yapan ilaç ve sağlık harcamaları alanında ithalatı azaltıp yerli üretimi teşvik etmeye yönelik teknolojik çalışmalar yapacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz nüfusunun neredeyse tamamına sosyal güvenlik ve sağlık hizmeti sunan cömertlikte bir sağlık ve sosyal güvenlik sistemimiz var. Sağlık ve sosyal güvenlik sistemimizin dünyada eşi benzeri yok diyebiliriz. Sağlık hizmeti sunumu ve sosyal güvenlik sistemimizdeki başarıyı, yerli ilaç ve tıbbi cihaz ve malzemeleri alanında da yakalamak istiyoruz. Devlet, üniversiteler ve sanayi iş birliği ile yerli ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe kısa sürede önemli yol alacağımıza inanıyorum.

İbn-i Sinaları, Farabileri, El Zehravileri yetiştiren medeniyetimizin mirasçıları olan bizler, savunma sanayisinde olduğu gibi yerli ilaç ve tıbbi cihaz alanlarında da babayiğitler çıkaracak ve yeni Aziz Sancarlar yetiştireceğiz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak elimizden geleni yapmaya, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ülkemizin, milletimizin ve gönül coğrafyamızın sağlıklı geleceği için bu adımların atılmasına ihtiyacı vardır."

- "Milli projeler üretilmesine katkı sunmak en önemli hedeflerimiz arasında"

Etkinlikte konuşan SBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Meltem Vural da,
enstitünün sağlık bilimleri alanında modern bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak, kişisel gelişim ve mesleki yeterliliği önemseyen bir eğitim anlayışı çerçevesinde, etik değerlere sahip nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesine yönelik lisansüstü eğitim vermek amacıyla kurulduğuna dikkat çekti.

Sempozyumun da bu amaca hizmet etmek gayesiyle düzenlendiğini, enstitünün diğerlerine göre farklı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Vural, "Üniversitemizin alanında yetkin akademisyenleri, üniversite alt yapımız, teknoloji transfer ofisimiz, girişimciler ve devletimizin desteği ile sağlık teknolojileri alanında yerli ve milli projeler üretilmesine katkı sunmak en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sempozyumda, "Translasyonel Tıp Uygulamaları ve Hedeflerimiz", "Hastalık Mekanizmaları Keşfi ve İlaç Hedeflenmesinde Biyokimyasal Yolakların Modellemesi" ve "Biyoteknolojik İlaçlar ve Fırsatlar" konulu sunumlar yapıldı.

Etkinliğin sonunda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar ve Enstitü Müdürü Doç. Dr. Meltem Vural tarafından, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Semra Kayataş Eser ve SBÜ Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Doğan Merih'e katkılarından dolayı plaket verildi.

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"Sağlık Teknolojileri Sempozyumu" SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar

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