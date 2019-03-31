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Yeni belediye başkanlarının tam listesi (İşte 31 Mart yerel seçim sonucuna göre belediye başkanları)

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 22:13 | Son Güncelleme

Tüm Türkiye, 31 Mart 2019 Mahalli Seçimler için sandık başına gitti. Sandık sonuçlarına göre yeni belediye başkanları belli oldu.

İşte yeni belediye başkanlarının isim listesi

İşte il il isim isim yeni belediye başkanları listesi

KARAMAN

KARAMAN
MHP adayı Savaş Kalaycı, Karaman Belediye Başkanı oldu.

ZONGULDAK

ZONGULDAK
AK Parti adayı Ömer Selim Alan, Zonguldak Belediye Başkanı oldu.

SİNOP

SİNOP
CHP adayı Barış Ayhan, Sinop Belediye Başkanı oldu.

UŞAK

UŞAK
AK Parti adayı Mehmet Çakın, Uşak Belediye Başkanı oldu.

ERZURUM

ERZURUM
AK Parti adayı Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

KIRŞEHİR

KIRŞEHİR
CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediye Başkanı oldu.

AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR
AK Parti adayı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı oldu.

KARABÜK

KARABÜK
MHP adayı Rafet Vergili, Karabük Belediye Başkanı oldu.

MALATYA

MALATYA
AK Parti adayı Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

ELAZIĞ

ELAZIĞ
AK Parti adayı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Belediye Başkanı oldu.

BİNGÖL

BİNGÖL
AK Parti adayı Erdal Arıkan, Bingöl Belediye Başkanı oldu.

GİRESUN

GİRESUN
AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Belediye Başkanı oldu.

BURDUR

BURDUR
CHP adayı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediye Başkanı oldu.

ŞIRNAK

ŞIRNAK
AK Parti adayı Mehmet Yarka, Şırnak Belediye Başkanı oldu.

ARDAHAN

ARDAHAN
CHP adayı Faruk Demir, Ardahan Belediye Başkanı oldu.

GAZİANTEP

GAZİANTEP
AK Parti adayı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

NİĞDE

NİĞDE
AK Parti adayı Emrah Özdemir, Niğde Belediye Başkanı oldu.

TOKAT

TOKAT
AK Parti adayı Eyüp Eroğlu, Tokat Belediye Başkanı oldu.

BİLECİK

BİLECİK
CHP adayı Semih Şahin, Bilecik Belediye Başkan oldu.

RİZE

RİZE
AK Parti adayı Rahmi Metin, Rize Belediye Başkanı oldu.

SİVAS

SİVAS
AK Parti adayı Hilmi Bilgin, Sivas Belediye Başkanı oldu.

KİLİS

KİLİS
AK Parti adayı Mehmet Abdi Bulut, Kilis Belediye Başkanı oldu.

ARTVİN

ARTVİN
CHP adayı Demirhan Elçin, Artvin Belediye Başkanı oldu.

BİTLİS

BİTLİS
AK Parti'nin adayı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Belediye Başkanı oldu.

KIRIKKALE

KIRIKKALE
AK Parti'nin adayı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Belediye Başkanı oldu.

ERZİNCAN

ERZİNCAN
MHP'nin adayı Bekir Aksun, Erzincan Belediye Başkanı oldu.

NEVŞEHİR

NEVŞEHİR
AK Parti'nin adayı Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanı oldu.

SİİRT

SİİRT
HDP'nin adayı Berivan Helen Işık, Siirt Belediye Başkanı oldu.

SAKARYA

SAKARYA
AK Parti adayı Ekrem Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

AĞRI

AĞRI
AK Parti adayı Savcı Sayan, Ağrı Belediye Başkanı oldu.

GÜMÜŞHANE

GÜMÜŞHANE
AK Parti adayı Ercan Çimen, Gümüşhane Belediye Başkanı oldu.

IĞDIR

IĞDIR
MHP adayı İsa Yaşar Tezel, Iğdır Belediye Başkanı oldu.

DÜZCE

DÜZCE
AK Parti adayı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanı oldu.
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