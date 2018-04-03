Yeni bir estetik trend “Mons Pubis Liposuction”

Hamilelikten sonra da bu bölgenin sarkması oldukça yaygındır. Bölgenin hacimli olmasından dolayı bu kabarıklık kıyafetlerin üzerinden fark edilebilir. Ayrıca bölgenin temizliği açısından da bazı problemler çıkarabilmektedir. Ancak lazerlipoliz ile bu bölgedeki sarkıklık kolay bir şekilde giderilebilmektedir.

Lazerlipoliz Nasıl Yapılır?

Lazerlipoliz diğer vücut düzeltme işlemlerinden daha kolay ve daha çabuk bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca operasyondan sonra iyileşme süresi de geleneksel yöntemlere göre daha kısadır. Lazerlipoliz yöntemi ile bölgedeki yağ hücreleri eritilir ve daha sonra eritilen bu parçalar vakum vasıtasıyla vücuttan çıkarılır. Lazerlipolizin vücutta yarattığı sıkılaşma etkisi sayesinde bazı durumlarda bölgeye kaldırma işlemi yapmaya gerek kalmaz. Ancak sarkıklığın çok olduğu takdirde bu bölgeye liftin adı verilen kaldırma işlemi ya da karın germe işlemi uygulanır. Lokal anestezi ya da sedasyon ile gerçekleştirilebilen işlem yaklaşık olarak 15 dakika sürmektedir. Bu bölge doğuştan yağlı olduğu için, operasyon gerçekleştikten sonra bölgede tekrar yağlanma meydana gelmez.