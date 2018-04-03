KADIN

Yeni bir estetik trend “Mons Pubis Liposuction”

Op. Dr. Alper Tuncel Op. Dr. Alper Tuncel
GENEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:05 | Son Güncelleme

Son yıllarda birçok kişi pubis bölgesine estetik ameliyat yaptırmayı istemektedir. Bu bölgenin normalden daha yüksek, büyük ve kalın olması hem psikolojik hem de fizyolojik olarak rahatsızlık vermektedir. Bu bölge yapısal olarak aşırı yağlıdır ve bu durum kabarıklığa neden olur. Ayrıca kilo nedeni ile halk arasında venüs tepesi olarak da bilinen mons pubis bölgesi sarkık olabilir. Op. Dr. Alper Tuncel bu haftaki yazısında pubis bölgesi estetiğine değindi.

Yeni bir estetik trend “Mons Pubis Liposuction”

Hamilelikten sonra da bu bölgenin sarkması oldukça yaygındır. Bölgenin hacimli olmasından dolayı bu kabarıklık kıyafetlerin üzerinden fark edilebilir. Ayrıca bölgenin temizliği açısından da bazı problemler çıkarabilmektedir. Ancak lazerlipoliz ile bu bölgedeki sarkıklık kolay bir şekilde giderilebilmektedir.

3

Lazerlipoliz Nasıl Yapılır?

Lazerlipoliz diğer vücut düzeltme işlemlerinden daha kolay ve daha çabuk bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca operasyondan sonra iyileşme süresi de geleneksel yöntemlere göre daha kısadır. Lazerlipoliz yöntemi ile bölgedeki yağ hücreleri eritilir ve daha sonra eritilen bu parçalar vakum vasıtasıyla vücuttan çıkarılır. Lazerlipolizin vücutta yarattığı sıkılaşma etkisi sayesinde bazı durumlarda bölgeye kaldırma işlemi yapmaya gerek kalmaz. Ancak sarkıklığın çok olduğu takdirde bu bölgeye liftin adı verilen kaldırma işlemi ya da karın germe işlemi uygulanır. Lokal anestezi ya da sedasyon ile gerçekleştirilebilen işlem yaklaşık olarak 15 dakika sürmektedir. Bu bölge doğuştan yağlı olduğu için, operasyon gerçekleştikten sonra bölgede tekrar yağlanma meydana gelmez.

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Operasyon Sonrası

Bu operasyonun amacı vücudun doğal konturunu korumak ve hastalara güzel bir görünüm sağlamaktadır. Operasyon her ne kadar kolay bir işlem olsa da yine de cerrahi bir müdahaledir ve sonrasında belirli bir iyileşme süreci vardır. Lazerlipoliz sayesinde bölgede herhangi bir iz kalmamaktadır. Müdahaleden sonra 1-2 boyunca bölgede ağrı görülebilmektedir. Bu ağrılar çeşitli ilaçlar ile kolay bir şekilde giderilebilir ve daha sonra ortadan kalkar. Yaklaşık 1 hafta boyunca bölgede şişlik meydana gelebilir. Ödemin tamamen ortadan kalkması için ise yaklaşık olarak 1 aylık süreç yeterlidir. İşlem herhangi bir şekilde iş gücü kaybına neden olmaz. Operasyondan sonraki yaklaşık 1 haftalık süreçte cinsel ilişkiye girmemek gerekir.

Op. Dr. Alper Tuncel
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
www.dralpertuncel.com
https://www.instagram.com/dralpertuncel

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Anahtar Kelimeler:
Mons Pubis Liposuction vajina estetiği

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