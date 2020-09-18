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Yeni bir özellik var: Apple, iOS 14.2 Developer Beta sürümünü yayınladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.09.2020 10:55 | Son Güncelleme

Apple, iOS 14 kararlı sürümünü iPhone'lar için yayınladıktan sonra iOS 14.2 güncellemesinin startını verdi. Geliştiriciler için iOS 14.2 betası çıktı. Peki iOS 14.2 ile iOS 14 arasında nasıl farklılıklar var?

Yeni bir özellik var: Apple, iOS 14.2 Developer Beta sürümünü yayınladı!

Apple, bu hafta iOS 14'ün herkese açık olarak yayınlanmasının ardından bir güncelleme daha sundu. Cupertinolu firma, iOS 14.2'nin ilk geliştirici beta sürümünü yayınladı. Bu güncellemede Apple iyileştirmeler ve bazı yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Bu yeniliklerden biri ise kontrol merkezine geliyor.

İŞTE iOS 14.2 DEVELOPER BETA İLE GELEN ÖZELLİK

iOS 14.2 Developer Beta, Denetim Merkezi için yeni bir Shazam müzik tanıma özelliği ekliyor. MacRumors'un haberine göre denetim merkezinde yer alacak yeni özellik, çevrede çalan müziği keşfetmeye olanak tanıdığı gibi AirPods'lar takılıyken bile uygulamalarda çalan müziği tanıyacak.

iOS 14.2 beta

iOS 14.2 DEVELOPER BETA NASIL İNDİRİLİR?

iOS 14.2 güncellemesi yalnızca Apple Developer üzerinden indirilebiliyor. Bu nedenle iOS'un yeni özellikler için genel kullanıcıların biraz daha beklemesi gerekecek. Fakat geliştiriciler buraya tıklayarak indirme sayfasına gidebilir ve yapım aşamasında olan iOS 14.2 ile tanışabilir. Bu arada Apple, iOS 14 ile birlikte iPadOS 14.2, tvOS 14.2 ve watchOS 7.1'in de geliştirici betasını yayınladı. Bu yazılımların yenilikleri ise henüz detaylı bir şekilde bilinmiyor.

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