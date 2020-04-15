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  4. Yeni bir salgın daha başladı: Beyin iltihaplanıyor

Yeni bir salgın daha başladı: Beyin iltihaplanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2020 13:32 | Son Güncelleme

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Upper West bölgesinde 37 kişi menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeni bir salgın daha başladı: Beyin iltihaplanıyor

Upper West Bölge Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr. Osei Kuffuor Afreh, basına yaptığı açıklamada, bölgede 247 menenjit vakası görüldüğünü ve 37 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hayatını kaybedenlerin hastaneye geç geldiklerini ifade eden Afreh, salgının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldığını kaydetti.

Afreh, bölge sakinlerine boyun ve baş ağrısı hissettiklerinde hemen hastaneye başvurmaları uyarısında bulundu.

Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.

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