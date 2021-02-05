Yeni BMW M5 CS Türkiye’de yollara çıkmaya hazır!

Yeni BMW M5 CS’in 4.4 litrelik TwinPower V8 motoru, 6000 devirde 635 bg güç ve 1800-5950 devir aralığında 750 Nm tork üreterek modelin BMW M tarihindeki en güçlü model olmasını sağlıyor. Drivelogic sekiz ileri M Steptronic şanzıman ve M xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi Yeni BMW M5 CS’in muazzam gücünü yola aktarmasında yardımcı olurken, saf sürüş performansı isteyenler içinse yalnızca arkadan itiş modu sunuyor. İncelikli bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan hafif tasarım, Yeni BMW M5 CS’in, BMW M5 Competition'a göre yaklaşık 70 kilogram daha hafif olmasına imkan tanıyor. Yeni BMW M5 CS, düşük ağırlığı sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 3 saniyede tamamlarken, elektronik olarak sınırlandırılan 305 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Yeni BMW M5 CS’de kullanılan kaput, dış ayna kapakları, arka rüzgarlık, arka difüzör, M Power motor bölmesi kapağı ve susturucu, otomobilin performansını doğrudan etkileyen ağırlığın düşürülmesine katkı sağlayan karbon fiber takviyeli plastikten üretildi.

FARKLI SÜRÜŞ SEÇENEKLERİ VAR!

Yeni BMW M5 CS, arzu edilen sürüş özelliklerinin seçilebilmesi için hem M xDrive sisteminin hem de tüm dinamik sürüş bileşenlerinin ayrı ayrı yapılandırılabilmesine olanak tanıyor. M xDrive sisteminin arka tekerleklere olan güç transferi, otomobile olağanüstü bir çeviklik katarken, güç dağılımı ise ön ve arka tekerlekler arasında değiştirebiliyor. Ayrıca, daha fazla sürüş özelliğinin seçilebilmesi için DSC sisteminin tepkileri ayarlanabiliyor. Sürücüler, 4WD ve 4WD Sport'un yanı sıra arkadan çekiş için 2WD modu sayesinde seçim özgürlüğü sunan Yeni BMW M5, önceki nesillerde yer alan saf sürüş özelliklerinin tamamından faydalanılabilmesine imkan sağlıyor. Değişken Amortisör Kontrolü (VDC) sisteminde sunulan COMFORT, SPORT ve SPORT + modları sayesinde sürücüler, günlük kullanımdan, yüksek performanslı pist sürüşüne kadar birçok farklı sürüş seçeneğine sahip oluyor.

DİNAMİK TASARIM

Karizmatik görünümlü "M5 CS" amblemleri, BMW Böbrek Izgara’sı, havalandırma kanalları ve bagaj kapağında yer alırken, 20 inçlik M alaşım jantlar ise Altın Bronz rengiyle modelin sportif tasarımını güçlendiriyor. BMW Laser farların L şeklindeki ışıkları, kısa huzme, uzun huzme veya karşılama ışığı açıldığında beyaz yerine sarı renkte yanarak yüksek performanslı GT yarış otomobillerine atıfta bulunuyor. Yeni BMW M5 CS'in standart olarak sunulan özellikleri arasında, M’e özgü heyecan verici bir sesle motorun devirlenmesini sağlayan paslanmaz çelikten üretilmiş dört çıkışlı spor egzoz sistemi yer alıyor. Ayrıca kırmızı veya altın renginde tercih edilebilen kaliperlerle gelen M Karbon seramik frenler de yine standart olarak gelen özellikler arasında. Yeni BMW M5 CS, üç farklı renk seçeneğiyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yeni BMW M5 ve M5 Competition’da da sunulan Brands Hatch Grey M5 ailesinin ortak rengi olacak. Ayrıca, Yeni BMW M5 CS’e özel olarak BMW Individual mat kaplamasıyla, Frozen Brands Hatch Grey metalik ve Frozen Deep Green metalik renkleri de tercih edilebilecek.