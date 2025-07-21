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Yeni çarpıcı araştırma: Düzenli makyaj yapanlar dikkat! Kozmetik ürünler o hastalığı tetikliyor olabilir…

ABD'de yapılan çarpıcı bir araştırma, ruj, allık ve maskara gibi kozmetik ürünlerin düzenli kullanımının yetişkinlikte astım riskini artırdığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu ürünlerdeki kimyasalların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Araştırmanın detayları haberimizde…

Yeni çarpıcı araştırma: Düzenli makyaj yapanlar dikkat! Kozmetik ürünler o hastalığı tetikliyor olabilir…
Sedef Karatay

ABD'de yapılan bir araştırma, düzenli kozmetik ürünü kullanımının yetişkinlikte astım riskini artırdığını ortaya koydu. Ruj, allık ve maskara gibi ürünlerin sık kullanımı, astım riskini ciddi oranda yükseltiyor.

Yeni çarpıcı araştırma: Düzenli makyaj yapanlar dikkat! Kozmetik ürünler o hastalığı tetikliyor olabilir… 1

YÜZDE 47 DAHA YÜKSEK RİSK

Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı araştırmada, ruj, allık, kapatıcı krem ve protez tırnak kullananlarda astım riskinin yüzde 47 daha yüksek olduğu belirlendi.

Haftada beş kez veya daha fazla sadece ruj ve allık kullananlarda ise bu riskin yüzde 18 arttığı tespit edildi.

Yeni çarpıcı araştırma: Düzenli makyaj yapanlar dikkat! Kozmetik ürünler o hastalığı tetikliyor olabilir… 2

PFAS MADDELERİ SUÇLANIYOR

ABD Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü'nden bilim insanları, kozmetik ürünlerin doğrudan astıma neden olmadığını, ancak içerdikleri PFAS (per- ve polifloroalkil maddeler) gibi kimyasalların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratarak hastalık riskini tetiklediğini belirtti. Araştırma, dergide yayımlandı.

Yeni çarpıcı araştırma: Düzenli makyaj yapanlar dikkat! Kozmetik ürünler o hastalığı tetikliyor olabilir… 3

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, kozmetik ürünlerin kullanım sıklığına dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, bu ürünlerin içeriğindeki kimyasalların uzun vadeli etkilerinin daha fazla araştırılması gerektiğini ifade etti.

Yeni çarpıcı araştırma: Düzenli makyaj yapanlar dikkat! Kozmetik ürünler o hastalığı tetikliyor olabilir… 4

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