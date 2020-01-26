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  4. Yeni Delhi'de hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı! Acil durum ilan edildi

Yeni Delhi'de hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı! Acil durum ilan edildi

26.01.2020 12:27 | Son Güncelleme

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine acil durum ilan edildi. Okullarda beş milyon maske dağıtılırken kentte salı gününe kadar eğitime ara verildi. Yeni Delhi'nin idari sorumlusu Arvind Kejriwal, "Komşu eyaletlerde tarlalarda anız yakılması nedeniyle Yeni Delhi bir gaz odasına dönüştü" dedi.

Yeni Delhi'de hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı! Acil durum ilan edildi

Havadaki zararlı parçacıkların seviyesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) belirlediği seviyenin 20 kat kadar üstüne çıktığı ve kentin dev bir "gaz odasına" dönüştüğü belirtiliyor.

Yüksek Mahkeme'nin kararıyla oluşturulan kurul, kamu sağlığını korumaya yönelik önlemler çerçevesinde kentte ve iki komşu eyalette bazı sınırlamalar getirdi.

Yeni Delhi'de okullar Salı gününe kadar tatil edildi. Kentte tüm inşaatlar bir hafta süreyle durduruldu, havai fişekler yasaklandı.Pazartesi gününden itibaren trafikten kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak için tek-çift plaka uygulamasına geçilecek. Araçlar plakalarına göre belirli günlerde trafiğe çıkabilecek. Bazı iş yerleri personellerinin evden çalışmasını istedi.

'YENİ DELHİ BİR GAZ ODASINA DÖNÜŞTÜ'

Yeni Delhi'nin idari sorumlusu Arvind Kejriwal, "Komşu eyaletlerde tarlalarda anız yakılması nedeniyle Yeni Delhi bir gaz odasına dönüştü. Kirli havadan kendinizi koruyun ve maskelerinizi takın" duyurusu yaptı.

Havada akciğerlere oturan zararlı parçacık oranının (PM2.5) metreküp başına 533 mikrograma çıktığı bildiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 24 saat ortalaması için belirlediği sınır 25 mikrogram.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Kentte havanın kalın bir sis ve duman tabakasıyla kaplanmasından sonra sosyal medyadaki birçok kullanıcı hava kirliliği fotoğrafları paylaşmaya başladı.

MASKE TAKMADILAR

Kirlilik, Almanya Başbakanı Angela Merkel için Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen törendeki görüntülere de yansıdı. Merkel ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin tören sırasında maske takmadıkları görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Yeni Delhi hava kirliliği

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