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Yeni dizisi için imaj değiştirdi! Nilsu Berfin Aktaş son haliyle büyüledi! Bakan bir daha baktı

12.10.2023 14:56 | Son Güncelleme:
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Yakında Star Tv'de başlayacak olan Saplantı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, yeni projesi için imaj tazeledi. Nilsu Berfin Aktaş'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin yeni görüntüsüne kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle takip edilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde hayat verdiği Gökçe karakteri ile yıldızı parlayan Nilsu Berfin Aktaş, rol aldığı yapımlar ve başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiriyor.

nilsu

Şimdilerde Onur Seyit Yaran ve Erkan Petekkaya'nın oyuncu kadrosunda yer aldığı Saplantı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Nilsu Berfin Aktaş yeni projesi için imaj değiştirdi.

Nilsu Berfin Aktaş 1

Saçlarını kısaltan ve rengini koyultan güzel oyuncunun imajı büyük beğeni topladı. Son halini sosyal medya hesabından takipçilerin beğenisine sunan Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni imajı takipçilerinden tam not aldı.

Nilsu Berfin Aktaş 2

Ünlü isme; 'Saçların yıkılıyor', 'Yeni rol için yeni saçlar', 'Saçın çok iyi olmuş rengi hele', 'Çok yakışmış', 'Her halinle dünya güzelisin' gibi yorumlar yapıldı.

Nilsu Berfin Aktaş 3

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Nilsu Berfin Aktaş saplantı Oyuncu karakteri

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