Yeni doğan bebeğin altı nasıl değiştirilir? Erkek ve kız bebeklerin alt değiştirmesi birbirinden farklı mı?

Bebeğin bezini değiştirmek için öncelikle hem annenin hem de çocuğun rahat edebileceği bir ortam seçilmelidir. Bebek bezi değiştirme sırasında gerekli olabilecek bütün malzemelerin kolay ulaşabilir noktalarda olması işlemin süresini kısaltır. Bebek bezi değiştirirken uzmanlar annelerin yanında alt açma örtüsü, bez, ıslak pamuk ve pişik kremi olmasını tavsiye eder. Yeni doğan bebeklerin cildi narin olduğu için genellikle ıslak mendil kullanılması önerilmez. Onun yerine ılık suyla ıslatılan pamuk daha büyük konfor sağlar.

YENİ DOĞAN KIZ BEBEKLERİN ALTI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Yeni doğan kız bebeklerin altını değiştirirken dikkat edilmesi gereken en önemli detay önden arkaya doğru silme işlemin tamamlanmasıdır. Bebeğin altını açarken zemine bir örtü serilmesi daha sağlıklı olur.

İlk adımda bebeğin altı açılırken bütün malzemeler yanınızda olmalıdır. Bebeğin altı değiştirilirken kirli olan bez arkasına ittirilir ve bebek temiz kısma alınır. Silme işlemi tamamlandıktan sonra temiz bez takılır.

Bebeği bezlerken en önemli şey, cırt cırtlı kısımlarının sırt kısmında olmasına dikkat etmektir. Her seferinde pişik kremi sürmeye gerek yoktur. Bantların da tam olarak belini kavramasına ve bacakların lastik dışında olmasına dikkat etmek gerekir.