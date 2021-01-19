Yeni doğan bebek nasıl yıkanır, bebek doğduktan sonra tuzlanır mı?

Yenidoğan bebek yıkandıktan sonra havlu yardımıyla önce baştan başlayarak hemen kurulanmalı. Özellikle kulak arkaları, koltuk altları, boyun ve kıvrım bölgelerini kurulandıktan sonra cildi nemlendirmek için losyon yardımıyla masaj yapılabilir. Masaja da yüzden başlanarak dairesel hareketler yapılmalı. Ön tarafı yaptıktan sonra bebeğin arkasını çevirerek yine tüm vücuduna masaj yaparak losyon sürülmeli. Nemlendirme işlemi bittikten sonra hemen bebeğin altı bezlenmeli. Eğer göbek yoksa normal şekilde bağlanabilir ama göbek düşmemişse bir kat katlanarak bağlanmalı ve sonrasında giydirme işlemine geçilmeli. Önce badisini başından sonra kollarından geçirerek giydirebilirsiniz. Bu esnada bebek hala çıplak olduğu için huzursuzluk çıkarabilir, onunla konuşabilirsiniz.Bu kendisini güvende hissettirecektir. Daha sonra çoraplar ve eldivenler giydirilmeli. Şapka takıldıktan sonra badinin üzerine bir tulum daha giydirilerek banyo tamamlanmış olur. YENİ DOĞAN BEBEKLER BANYODA NASIL TUTULMALIDIR? Yenidoğan bebeklerde küvet kullanıyoruz. Küvet içerisine bir havlu koymamız bizim için kolaylık sağlayacaktır. Çünkü bebek banyo sırasında çok hareket ettiği için elimizden kayma olasılığı çok yüksek. Bu yüzden de havlu işimizi kolaylaştıracaktır. Bebek herhangi bir yere çarparsa veya kayarsa yaralanmasını önleyecektir.

Küvetteki tutuş pozisyonumuz bebeğin başını ve sırtını destekleyecek şekilde olmalıdır. Göbek düşmediyse ve yıkamanız gerekiyorsa bebeği göbeğini saklayarak tutmanız gerekiyor. Eğer annenin yanında herhangi bir yardımcı yoksa fileleri de kullanabilir. YENİ DOĞAN BEBEK YIKANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLİR? Yenidoğan bebeği yıkarken öncesinde tüm malzemelerin yanımızda hazır olması gerekiyor. Çünkü bebek çıplak kaldığında kendisini güvende hissetmeyecek ve ağlayacaktır. Bu da aileleri panik haline sürükleyeceği için tüm kullanacağımız şampuan, losyon, havlu ve bakım malzemeleri gibi her şeyi hazır etmeliyiz. Buradaki en önemli konulardan biri ortam ısısı. Bebeğin üşümemesi için veya çok sıcak olup sonradan üşütmemesi için ortam ısısının 22-24 derece arasında olması gerekiyor.

Bebeğin açlık ve tokluk durumu da önemli. Çünkü bebek aç olduğunda daha huzursuz olacaktır. Tok olduğundaysa banyo esnasında yaptığınız hareketler kusmaya neden olabilir. Bu nedenlerle iki beslenme arasında olmasını tercih etmeliyiz.

Bir de bebeğin kulaklarına, burnuna ve ağzına su kaçmaması için dikkatli olmalıyız. Yıkarken tek elimizle kulaklarını kapatabiliriz. Yüzünü yıkarken de kontrollü bir dökme yapmalıyız.