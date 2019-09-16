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Yeni doğum yapmış kadının kokusu, babanın çocuğa yönelik davranışlarını iyi yönde değiştiriyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 16.09.2019 16:23 | Son Güncelleme

Hamile ve yeni doğum yapmış kadınların kokusu, babada psikolojik ve davranışsal olarak değişikliklere yol açıyor. Buna göre babalar bebeklere karşı daha ilgili olarak tanımlanıyor.

Yeni doğum yapmış kadının kokusu, babanın çocuğa yönelik davranışlarını iyi yönde değiştiriyor

Yeni bir araştırmaya göre, hamile ve yeni doğum yapmış olan kadınlardan gelen kokular erkeklerin bebeklerine olan ilgisini artırabilir. Newcastle Üniversitesi ve Stirling Üniversitesi'nden bilim adamları, “Hamilelik sonrası vücut kokularına maruz kalmanın, babaların bebeklerinin yüzlerini görmek için harcanan çabayı önemli ölçüde arttırdığına dair ilk kanıtları bulduk” dedi.

Söz konusu araştırma için 19-44 yaşları arasında 91 erkekten oluşan bir gruba 10 dakika boyunca art arda koku örnekleri sunuldu. Çalışmada doğum yapan beş kadından da numuneler toplandı. Bu numuneler arasında hamileliğin erken dönemi, geç dönem ve doğum sonrası yer aldı. Erkekler, hamile olmayan kadınların da dahil olduğu kokulara maruz kalmadan önce ve sonra çevrimiçi bir anket yaptılar.

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Erkek katılımcılara, erkek, kadın ve bebek yüzlerinin görüntülerine bakmak istedikleri süreyi kısaltmak veya uzatmak için tuşlara basmaları söylendi. Anneliğin ilk dönemine ait kokulara maruz kalan katılımcıların, bu numuneleri koklamamış erkeklere kıyasla bebek görüntülerine daha uzun süre baktığı görüldü.

Koku numuneleri, katılımcılardan 24 saat boyunca giyilen tişörtlere dikilmiş pamuklu pedler kullanılarak toplandı. 24-29 yaşları arasındaki hamile olmayan beş kadın da aynı yöntemi kullanarak örnekler verdi.

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Bilim adamları, hamilelik sonrası kokuların erkeklerin bebek yüzleri imajlarına verdiği tepkilerde “marjinal derecede önemli bir etkiye” yol açtığını ortaya çıkardılar.

Çalışmaya katılan araştırmacılar, 'Bulgularımız, hamilelik sonrası kadın vücut kokusuna kısa süreli maruz kalmanın, bebek bakımıyla ilgili psikolojik ve davranışsal değişiklikleri tetiklemek için yeterli olduğuna dair ilk kanıtı sağladığı görülüyor” diyor.

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Elde edilen sonuçlara göre, hamile kadınların yaydığı kokunun, partnerlerinin ebeveynliği üzerinde daha etkili olması muhtemel görünüyor.

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