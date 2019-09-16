Yeni doğum yapmış kadının kokusu, babanın çocuğa yönelik davranışlarını iyi yönde değiştiriyor

Yeni bir araştırmaya göre, hamile ve yeni doğum yapmış olan kadınlardan gelen kokular erkeklerin bebeklerine olan ilgisini artırabilir. Newcastle Üniversitesi ve Stirling Üniversitesi'nden bilim adamları, “Hamilelik sonrası vücut kokularına maruz kalmanın, babaların bebeklerinin yüzlerini görmek için harcanan çabayı önemli ölçüde arttırdığına dair ilk kanıtları bulduk” dedi.

Söz konusu araştırma için 19-44 yaşları arasında 91 erkekten oluşan bir gruba 10 dakika boyunca art arda koku örnekleri sunuldu. Çalışmada doğum yapan beş kadından da numuneler toplandı. Bu numuneler arasında hamileliğin erken dönemi, geç dönem ve doğum sonrası yer aldı. Erkekler, hamile olmayan kadınların da dahil olduğu kokulara maruz kalmadan önce ve sonra çevrimiçi bir anket yaptılar.

Erkek katılımcılara, erkek, kadın ve bebek yüzlerinin görüntülerine bakmak istedikleri süreyi kısaltmak veya uzatmak için tuşlara basmaları söylendi. Anneliğin ilk dönemine ait kokulara maruz kalan katılımcıların, bu numuneleri koklamamış erkeklere kıyasla bebek görüntülerine daha uzun süre baktığı görüldü.