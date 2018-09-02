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Yeni görüntüler! FETÖ elebaşı Gülen'e şarkısını böyle dinletmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 12:18 | Son Güncelleme

İzmir'de polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp, tutuklanan Muhammet Ayhan Turan'ın cep telefonunda yapılan incelemede çarpıcı görüntüler elde edildi. Cep telefonu kayıtlarından birinde halen firarda olan türkücü Gökmen Ürü'nün, örgüt elebaşı Fethullah Gülen ile cep telefonuyla görüntülü konuşması, örgüte yönelik operasyonları eleştirmesi, ardından da bestelediği yeni şarkısını okuması yer aldı.

Yeni görüntüler! FETÖ elebaşı Gülen'e şarkısını böyle dinletmiş

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mayıs ayında eş zamanlı olarak düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında bulunan ve mahkemece tutuklanan örgütün önemli isimlerinden Muhammet Ayhan Turan'ın cep telefonunda yapılan incelemede, çarpıcı görüntülere ulaşıldı.

Savcılık kayıtlarına da geçen görüntülerden birinde, Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü, 15 Temmuz öncesi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile görüntülü olarak cep telefonundan görüşme yapıyor. Görüntülerde, başka bir örgüt elemanı da Gökmen Ürü'nün bu görüşmesini kayda alıyor. Örgüt elebaşına bağlılığını ifade eden sözler söyleyen Gökmen Ürü'nün, görüntülerde ayrıca örgüte yönelik operasyonları ağır bir dille eleştirmesi de yer alıyor. Fethullah Gülen'in de konuşmasının bulunduğu görüntülerin son bölümünde Gökmen Ürü, önce izin alıp, ardından örgütün elebaşına, yeni bestelediği şarkısını söylüyor.

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15 TEMMUZ ÖNCESİNDE KAÇMIŞ

Türkücü Gökmen Ürü hakkında, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, yakalama kararı bulunduğu belirtildi. 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta önce Almanya'ya gittiği tespit edilen Gökmen Ürü'nün, FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter ile de irtibatlı olduğu saptandı. Enes Kanter'in NBA maçında giydiği basketbol ayakkabısını imzalayarak Gökmen Ürü'ye hediye ettiği anlaşıldı. Gökmen Ürü'nün İstanbul'daki evinde yapılan aramada, bu ayakkabının ele geçirildiği öğrenildi. Ayrıca Gökmen Ürü'nün söylediği, 'Kaderim Benim' isimli türkünün söz yazarının da yine FETÖ firarisi Enes Kanter olduğu ifade edildi. Gökmen Ürü'nün ayrıca ABD'de bulunan örgüt elebaşı Fethullah Gülen ile görüşmek isteyen kişilerin gezilerini organize edenlerden olduğu, örgüt lideri ile görüşmeye giden kişilerin kayıtlarını tuttuğu da ileri sürüldü.

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Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Dinlesek iyiydi
iyice magazinleştirip sulandırdılar..
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