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Yeni güzellik akımı ''bir bu kalmıştı'' dedirtiyor! Kadınlar şimdi de göğüslerine diş macunu sürüyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
CİLT HABERLERİ  | 09.08.2018 10:18 | Son Güncelleme

Kadınlar güzellik trendlerine diş macunu da ekledi. Daha büyük gösterdiği gerekçesiyle göğüslerine diş macunu süren kadınlar, sarkmanın azalacağını, göğüslerin sıkılaşacağını iddia ediyorlar.

Yeni güzellik akımı ''bir bu kalmıştı'' dedirtiyor! Kadınlar şimdi de göğüslerine diş macunu sürüyor

Vajina sarkmasını önlemek için kegel egzersizi, koltuk altı kararmasını geçirmek için limon, patates derken sıra geldi göğüslerin sıkılaşmasına.

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'Naturalbeauty556' kullanıcı adını kullanan YouTuber, diş macunu, yumurta akı, rendelenmiş salatalık karışımını 5 gün boyunca göğüslere sürmeniz halinde, 'deli gibi' sıkılaşacağını söylüyor.

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Başka bir YouTuber Susana Home Remedies ise diş macunu ile vazelin karışımı sürmeyi öneriyor. Ancak uzmanlara göre milyonlarca kişinin izlediği bu videolar, tamamen yalan bilgiler.

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London Bridge Plastic Surgery & Aesthetic Clinic'in tıbbi direktörü Christopher Inglefield bu konuda şöyle konuşuyor: "Bu tuhaf tavsiye resmen göğüs boyutlarından memnun olmayan ve mucizevi çözümler arayan kadınları avlıyor. Ne yazık ki internetteki diğer tüyolar gibi vazelin ve diş macunu da göğüs büyütme açısından yalan bilgi. Online bir şarlatanlık." Sürdüğünüz diş macununun yalnızca göğüslerinizi nane kokutacağını ve hiçbir şekilde büyümeyle sonuçlanmayacağını da ekliyor.

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Diş macunu sürdükten sonra kuruduğu için sıkılık hissi farkedebilirsiniz, ancak yıkandıktan sonra eski görünüme geri dönersiniz çünkü diş macunu cildin içine yeterince nüfuz edemez.

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Birçok güzellik blogger'ı da bu bilginin yanlış olduğunu fark edip kendi kanallarında bu videoları eleştirdi. Videolara yapılan yorumlarsa şöyle: "Videolarda gösterdikleri gibi bir miktar diş macununu alıp meme uçlarıma sürdüm, göğsüme de vazelin yedirdim. Sonra uyumaya gidiyorsun ve sözde sabah uyandığında meme dokusunu iyileştirip büyütmesi gerekiyordu. Böyle bir şey hiç olmadı."

Bir diğer yorum ise, ''Her gece salak gibi 30 gün boyunca denedim erkek arkadaşım ''Bu deli ne yapıyor?'' gibi baktı. Benim gibi olmayın, göğüslerinize diş macunu sürmeyin'' şeklindeydi.

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