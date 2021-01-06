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Yeni Hyundai i10'un 2021 fiyat listesi belli oldu! 2021 model yeni Hyundai i10 ne kadar?

06.01.2021 09:37 | Son Güncelleme:
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Yeni Hyundai i10'un 2021 fiyat listesi belli oldu! 2021 model yeni Hyundai i10 ne kadar?

Hyundai i10 2021 fiyat listesi belli oldu. Yeni Hyundai i10 fiyatları her model gibi zamlanarak 2021 yılına giriş yaptı. Ancak marka nakit indirimler ile yine müşterilere i10 modeli için cazip fiyatlar sunmaya devam ediyor. 2021 yılında yeni Hyundai i10 ne kadar?

2021 yılına girmemizin ardından markalar fiyat listelerini tek tek güncellemeye başladı. Güncel fiyat listeleri genel olarak zamlı müşterilere yansıyor. Yeni Hyundai i10'un 2021 fiyat listesi belli oldu. 2021 yılında yeni Hyundai i10 ne kadar?

2021 hyundai i10-1

2021 Hyundai i10 için giriş seviyesi fiyat 150.000 TL olarak belirlenmiş. Hyundai i10’un fiyatı geçtiğimiz yıla göre zamlı olarak satışta. Gelen MTV, ÖTV ve köprü zamlarının yanında otomobil fiyatları da artış gösterdi. İ10 modeli, 2020 yılının kasım ayında 141.600 TL olarak belirlenmişti. 2021 model yılı için yeni Hyundai i10 156.600 TL’lik satış fiyatına sahip. Yeni Hyundai İ10’un diğer motor ve donanım seçeneklerinin yer aldığı fiyat listesini de sizinle paylaşıyoruz.

2021 hyundai i10

YENİ HYUNDAI i10'UN 2021 FİYAT LİSTESİ

1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) 156.600 TL – Nakit indirimli 152.600 TL
1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) 163.200 TL – Nakit indirimli 160.450 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli) 169.400 TL – Nakit indirimli 165.900 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk (Benzinli) 170.600 TL – Nakit indirimli 167.100 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Elite (Benzinli) 177.600 TL – Nakit indirimli 176.047 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli) 178.800 TL – Nakit indirimli 177.300 TL

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