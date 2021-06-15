Yeni Jeep Compass Türkiye’de satışa sunuldu!

Jeep markasının karakteristik tasarım kodlarına ve sürüş özelliklerini, gelişmiş güvenlik ve bağlanabilirlik teknolojileriyle destekleyerek özgün karakteriyle sınıfında fark yaratan Compass; 80 yıllık köklü Jeep mirasını teknolojik özellikleri ve DNA’sındaki becerileriyle tamamlanıyor. Özgür Süslü yılı, geçen seneye oranla yüzde 20’lik büyüme ve 5 bin 300 adetlik satış ile kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Jeep markası ile 2020 yılında %100’e yakın büyüme yakaladıklarını sözlerine ekleyen Süslü, ayrıca Jeep markasının satışlarını, Avrupa’da 2009 yılından günümüze 6, Türkiye’de ise 10 kat artırarak; en çok büyüyen marka olduğunun da altını çizdi. Özgür Süslü “Son dört yılda otomobil pazarındaki ağırlığı yüzde 22’den, yüzde 31’e yükselen SUV pazarında konumunuzu güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz.” dedi. COMPASS EN İYİ SATIŞ PERFORMANSINI BU YIL GÖSTERECEK “Bu sene 2 bin adet Compass satışı gerçekleştirerek, kompakt SUV segmentinin en iyi oyuncusu olacağız” diyen Süslü; yenilenen Jeep Compass’ı dört farklı donanım seviyesiyle satışa sunduklarını da sözlerine ekledi. Süslü; “Yenilenen Compass, Longitude, Limited, S Limited ve 80’inci Yıl Özel versiyonundan oluşan gam ile lansmana özel 459 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlarda yerlerini alıyor. Kompakt SUV sınıfındaki modelimiz Compass’ın satış adetlerini, 2017 yılından günümüze 10 katına çıkarttık. Markamızın pazarda büyümesine önemli katkıda bulunacak olan Compass’tan bu sene 2 Bin adet satış gerçekleştirerek, bu sınıfın en çok satan Premium oyuncusu olmayı hedefliyoruz. Compass en iyi satış performansını bu yıl gösterecek” diye konuştu.

JEEP RUHUNA SADIK KALAN DIŞ DİZAYN ÖĞELER Jeep Pazarlama Müdürü Övgü Özarpacı ise yenilenen modelin tasarım ve teknolojik öğeleri hakkında bilgi verdi. Özarpacı “Jeep Compass’ın markanın ruhunu yansıtan 7’li ızgarasının formunda yapılan değişiklik, araca 3D bir görünüm kazandırdı. Yeni krom çerçeveli ızgara ve yeni ön tampon tasarımıyla; Compass, bir önceki nesline göre daha kaslı ve daha güçlü bir görünüm kazandı. Tasarımı değişen Bi-Xenon farlar ise yerlerini daha yüksek enerji verimliliği sağlayan Led farlara bıraktı. İç mekandaki konfor ve teknoloji öğeleri ise aracın şık ve aynı zamanda zamanın ruhunu yakaladığını da gösterecek şekilde tasarlandı. Yenilenen Compass; günlük hayatın ulaşım gereksinimi ve zorlu yol koşullarındaki kullanım gereksinimlerini en iyi şekilde karşılıyor ve böylece markanın “istediğin yere git, özgürce yaşa” felsefesine sadık bir yapı sergiliyor” dedi. DAHA ÜSTÜN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ VE SÜRÜŞ MODLARI Yenilenen Compass, ADAS otonom sürüş güvenlik sistemleri ile donatılıyor. Trafik İşareti Tanıma, yoldaki trafik işaretlerini arabanın ön camındaki kamerayla tespit ederek aracın 10.25 inçlik full dijital gösterge paneline yansıtıyor. Aracın hızını otomatik olarak uyarlayan Akıllı Hız Asistanı; Sürücü Yorgunluk Asistanı, Yaya ve Bisiklet Tanıma gibi özellikler; Compass’ta güvenli bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

Yenilenen Compass’ta 1,3 litrelik ve 150 HP’lik motor, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Compass’ın PHEV versiyonunda ise 1,3 litrelik motorun gücü 240 HP’ye çıkıyor. PHEV Compass’ta altı vitesli tam otomatik şanzıman gücünü eAWD dört tekerlekten çekiş sistemi üzerinden yola aktarıyor.

ZENGİNLEŞEN İÇ MEKANI İLE SINIFININ EN DONANIMLISI Yenilenen Jeep Compass gelişmiş teknolojileriyle beklentilere en iyi şekilde cevap veriyor. Full-HD dijital 10,25 inçlik TFT dijital gösterge paneli ile birlikte versiyona göre 8,4 inç ile 10,1 inç arasında değişen tabet ekran boyutlarıyla Uconnect 5 keyifli bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Bir önceki nesline göre daha yüksekte konumlandırılan dokunmatik ekran sürücüsünün gözünü yoldan daha az ayırmasını sağlarken yeni işlemci Android sistemin 5 kat daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon entegrasyonu, etkileşimli 3-Boyutlu TomTom navigasyon ve ses komut sistemiyle Uconnect hizmetleri Compass ile geçen her anı ayrı bir keyfe dönüştürüyor. Compass’ın yeniden tasarlanan iç mekanı bir önceki modele oranla daha fonksiyonel bir yapı ortaya koyuyor. Otomobilin yenilenen orta konsolu 5 litrelik saklama alanı kullanıma sunuyor. Ayrıca tamamen değişen ön konsol, genişletilip yükseltilen orta konsol, Wagonner’da da kullanılan direksiyon simidi, kapı panelleri ve uygulanan titiz işçilik yüksek kalite ve konfor hissini destekliyor uyandırıyor. Yenilenen Jeep Compass zengin bir ürün çeşitliliği ile sunuluyor. Longitude, Limited, S Limited ve 80’inci Yıl Özel versiyonu olmak üzere dört farklı donanım seviyesi bulunuyor. Longitude versiyonunda Mavi Dikişli Kumaş Koltuklar ve Longitude versiyonundan itibaren standart sunulan kablosuz şart özelliği bulunuyor. Longitude donanımında ayrıca 7 inçlik TFT gösterge paneli, 8,4 inçlik UConnect ekran ve full led ön farlar, ADAS özellikleri de standart olarak sunuluyor. Limited donanım seviyesinde Tekno Deri/Kumaş Koltuklar’ın yanı sıra; uzun far asistanı, 10.1 inçlik Uconnect ekran, 10,25 inçlik full dijital gösterge paneli de standart olarak sunuluyor.