Yeni Jump Force DLC karakteri All Might

Oyun, DLC konusunda birçok karakteri yavaş yavaş gün yüzüne çıkartmaya başladı. Bunlardan özellikle Yu-Gi-Oh! serisinden Yugi Muto’nun ezeli rakibi Seto Kaiba, en çok dikkat çeken isimlerden. Şimdi ise My Hero Academia animesinin sevilen ismi All Might, oyuna dahil oluyor.
Oyuna gelmesi beklenen ve sızdırılan diğer isimler arasında Grimmjow, Trafalagar Law, Madara Uchiha da yer alıyor. Görünen o ki sızdırılan isim listesi gerçek. Her şekilde şimdilik Bandai Namco’nun kendisinden açıklama gelmeden kesinleştirmek zor.
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