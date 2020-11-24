Yeni kâbus: Aşı hırsızları

Aşıyı bulma çalışmaları devam ederken yarış iyice kızıştı ve ülkelerden peşi sıra umut verici haberler geldi. Ancak arka planda bir savaş daha veriliyor: Siber saldırılar. Devlet destekli bilgisayar korsanları güvenlik uzmanlarının “fikri mülkiyet savaşı” olarak tanımladığı koronavirüs aşısının sırlarını çalmak için girişimlerde bulunuyor.

Salgının başlangıcından bu yana ülkelerin tek bir amacı var corona virüs salgınını sonlandırmak. Bugüne kadar en büyük çaba ise aşıyı bulmak adına yapıldı ancak hazır bulunmuş aşıya ortak olmak isteyenler de mevcut. The Guardian’ın haberine göre Çin, Rusya İran ve Kuzey Kore'den devlet destekli bilgisayar korsanları aşı ile ilgili özel bilgilere ulaşmaya çalışıyorlar. Korsanlar aynı zamanda seri üretim ile ilgili hassas bilgileri ele geçirmekle suçlanıyorlar.

“ULUSAL GURUR MESELESİ HALİNE GELDİ”

Aşının bulunmasıyla birlikte bilgisayar korsanlarının tek hedefi corona virüs aşılarıyla ilgili bilgileri ele geçirmek. ABD’li siber güvenlik şirketi Crowdstrike'ın yöneticisi Adam Meyers “Burada görünen şey aslında fikri mülkiyet savaşının en son aşaması ancak dahil olanlar için çok daha fazlasının tehlikede olduğu bir aşama. Bu artık bir ulusal gurur meselesi haline geldi” ifadelerini kullandı. Ancak devletler bu saldırıların bir çoğundan haberdar olsa da diplomatik kaygılardan dolayı temkinli davranıyorlar.