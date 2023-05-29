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Yeni Kabine ne zaman kurulacak? Bakanlar Kurulu (Yeni Kabine) belli oldu mu, hangi isimler olacak?

29.05.2023 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Kabine hakkında araştırmalar hız kazandı. Dün gerçekleştirilen ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilirken gözler şimdi de yeni Bakanlar Kurulu'na çevrildi. Bu kapsamda Yeni Kabine ne zaman kurulacak? Bakanlar Kurulu (Yeni Kabine) belli oldu mu, hangi isimler olacak? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Kulislerde Bakanlıklar için pek çok isim konuşuluyor. İşte tüm detaylar...

Yeni Kabine ne zaman kurulacak? Bakanlar Kurulu (Yeni Kabine) belli oldu mu, hangi isimler olacak?

Yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı, hangi isimlerin yer alacağı 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından gözler bakanlar kurulunun açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu kapsamda Yeni Kabine ne zaman kurulacak? Bakanlar Kurulu (Yeni Kabine) belli oldu mu, hangi isimler olacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşyte tüm detaylar...

YENİ KABİNE NE ZAMAN KURULACAK?

CNN Türk ekranlarında seçim özel programında konuşan gazeteci Abdülkadir Selvi, milletvekillerinin Cuma günü yemin edeceğini belirtirken Cuma veya Cumartesi günü de kabinenin açıklanacağını ifade etti.

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YENİ KABİNE BELLİ OLDU MU, HANGİ İSİMLER OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geride kalması ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi sonrası gözler bakanlar kuruluna çevrildi. Mevcut kabineden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki tüm isimlerin milletvekili seçilmesi sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yüzlerle devam etmesi bekleniyor.

Milletvekili adayı olmayan Fahrettin Koca yerine Sağlık Bakanlığı için yeni bir isim kulsilerde konuşuluyor. Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'ın Sağlık Bakanı olabileceği iddiası da var. Ünüvar ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nda da yer alıyor.

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