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Yeni keşif! "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik" ifadesinin kullanıldığı Tonga yanardağ patlaması, okyanusta iç dalgalar üretmiş

12.09.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli araştırmacılar Pasifik Okyanusu'nda bulunan Tonga'da ocak ayında meydana gelen volkanik patlamanın ürettiği okyanus iç dalgalarını keşfetti. Yanardağ, 15 Ocak'ta aktif hale gelerek kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı. NASA'nın Güney California'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda atmosfer bilimcisi olan ve Tonga yanardağının stratosfere gönderdiği su buharı miktarının incelendiği araştırmaya öncülük eden Luis Millan, "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik" ifadesini kullanmıştı.

Yeni keşif! "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik" ifadesinin kullanıldığı Tonga yanardağ patlaması, okyanusta iç dalgalar üretmiş

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Acta Oceanologica Sinica dergisinde yayımlanan makalede, iç dalgaların yüzlerce metreye kadar ulaşan genişliğe ve birkaç yüz kilometrelik tepelere neden oldukları ve okyanus ortamlarını önemli ölçüde etkiledikleri belirtildi.

OKYANUSTAKİ DİNAMİK SÜREÇLERİ DE TETİKLİYOR

Okyanuslarda nadiren gözlemlenebilen iç dalgalar, yanardağın patlamasının uydu görüntülerini kullanarak gözlem yapan Çinli araştırmacılar tarafından tespit edildi.

Araştırma, volkanik patlamaların sadece atmosferde dalgalanmalara neden olmadığını, aynı zamanda okyanustaki iç dalgalar gibi dinamik süreçleri de tetiklediğini gösteriyor.

tonga

TONGA'DAKİ VOLKANİK PATLAMA

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağ, 15 Ocak'ta aktif hale gelerek kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için "tsunami" uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.

Yetkililer, yanardağdaki patlamaların 20 Aralık 2021'deki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtmişti.

"DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİK"

Ağustos ayında yayınlanan bir haberde, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Aura uydusundaki Mikrodalga Limb Siren cihazının yaptığı tespite dayanarak, patlamada, Dünya yüzeyinden 12 ila 53 kilometrede bulunan stratosfere yüksek miktarda su buharı gönderildiği ifade edilmişti.

NASA'dan yapılan açıklamada, söz konusu su buharı kütlesinin 58 bin olimpik yüzme havuzunu dolduracak yeterlilikte su içerdiği belirtilerek, miktarın fazla olmasının ana nedeninin, patlamanın okyanus yüzeyinin 150 metre derinliğinde gerçekleşmiş olmasından kaynaklandığı kaydedilmişti.

NASA'nın Güney California'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda atmosfer bilimcisi olan ve Tonga yanardağının stratosfere gönderdiği su buharı miktarının incelendiği araştırmaya öncülük eden Luis Millan, "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik." ifadesini kullanmıştı.

Açıklamada, ilgili buharın stratosferde halihazırda bulunan suyun yüzde 10'una eşit ve bunun ısıyı tutmasından dolayı dünyanın yüzeyini geçici olarak ısıtmasının muhtemel olduğuna dikkat çekilmişti.

Araştırmacılar, fazla su buharının stratosferde birkaç yıl kalabileceğini ancak ısınma etkisinin küçük olacağını ve mevcut iklim krizi koşullarını daha da kötüleştirmesinin beklenmediğini bildirmişlerdi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tonga Yanardağ yanardağ patlaması
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