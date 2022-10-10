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Yeni kimlik kartı teslim süresi nedir? Yeni kimlik kaç günde gelir?

10.10.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her Türk vatandaşı herhangi bir gerekçe ile kimlik başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. Yeni kimlik talebinin sebebine bağlı olarak kişiden yerine getirilmesini istenecek şartlar değişiklik gösterebilir. Kimlik kartı yenileme süreci ve işlemleri son zamanlarda daha kolay ve daha hızlı hale gelmiştir. Başvuru yapıldıktan ve tüm şartlar yerine getirildikten birkaç gün sonra yeni kimliğin teslim edilmesi mümkün olur. Yeni kimlik kaç günde, ne zaman gelir?

Yeni kimlik kartı teslim süresi nedir? Yeni kimlik kaç günde gelir?

İçindekiler

  • Yeni kimlik kartı teslim süresi ne kadardır?
  • Yeni kimlik kaç günde çıkar?
  • Yeni kimlik kaç günde gelir?
  • Geçici kimlik belgesi nedir?

Eski tip kimliğini yeni tip çipli kimlik ile değiştirmek isteyen ya da doğum, evlilik, yıpranma, kayıp, boşanma gibi farklı gerekçelere bağlı olarak yeni bir kimlik talebinde bulunulabilir. Bu işlem için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu almak ilk adım olacaktır.

Randevu almak için resmi site ya da ALO 199 hattı kullanılabilir. Bu adımın ardından alınan randevu tarihi ve saatinden önce hazır bulunması gereken bazı belgeler tamamlanmalıdır. Yeni kimlik alma gerekçesine bağlı olarak değişkenlik gösteren kimlik yenileme ücretinin de yatırılmış olması gerekir. Tüm bu adımların sonunda birkaç gün içinde yeni kimlik kartı talep eden kişiye teslim edilecektir.

Yeni kimlik kartı teslim süresi ne kadardır?

PTT tarafından teslimatı yapılacak olan yeni kimlik kartı için teslim süresi yedi gün ile on gün arası olarak belirtilmiştir. Kişinin şahsen başvurusuna istinaden birkaç gün içinde gönderilen kimlik kartları kişinin kendisine teslim edilir. Ancak on beş yaşında olan Türk vatandaşlarının yeni kimlikleri anne ve babalarına da teslim edilebilir.

Yeni kimlik kaç günde çıkar?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan randevunun ardından tüm şartlar yerine getirilmelidir. İstenilen evraklar tamamlanır. Randevu tarihinde ve belirtilen saatte isteğe göre nüfus müdürlüğüne gidilerek belgeler ibraz edilir.

Yapılan başvuru değerlendirilerek bir sorun yoksa kimlik kartı hazırlama aşaması başlatılır. Başvuruda belirtilen adres PTT hizmeti aracılığı ile kişiye teslim edilir. Eğer kişi kendisi dışında bir isim beyan ederek onay verirse verdiği isimdeki kişi de kartı teslim alabilir.

Yeni kimlik kaç günde gelir?

Eskiye oranla bugün daha hızlı teslim edilen yeni kimlik kartları yaklaşık bir hafta süre içinde gelir. Teslim tarihinin değişkenlik göstermesi yaşanılan şehirle de ilgilidir. İşlemler merkez Ankara'da yapıldığı için Ankara şehrinde oturan kişiler yeni kimliklerini daha kısa sürede teslim alabilirler.

Nüfus müdürlüğü kişiye gerekli bilgilendirmeleri başvuru sırasında yapar. Bu bilgilendirmelerden biri de kişinin yeni kimliğinin teslimi için takip ve sorgulama yapabileceğidir. Talepte bulunan kişi ALO 199 çağrı merkezi ya da nüfus müdürlüğünün resmi internet sitesinden talebinin hangi aşamada olduğunu öğrenebilir.

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Geçici kimlik belgesi nedir?

Nüfus müdürlüğüne yapılan başvurunun ardından mevcut kimlik nüfus müdürlüğüne teslim edilir. Yeni kimlik gelene dek kişi kimliksiz kalacağı için ona bir geçici kimlik belgesi verilir. Herhangi bir işlem gerektiğinde kişi kimlik kartı yerine geçecek olan geçici kimlik belgesini kullanabilir. Bu belge her tür resmi işlemde kimlik kartı yerine gösterilebilir bir belgedir. Tüm kurumlar tarafından kabul edilir.

Yeni kimlik için başvuru yapıldığı süreçte kişi geçici kimlik belgesini talep eder. Belgenin kaybolmaması son derece önemlidir. Kişi yeni kimliğini teslim aldığı andan itibaren verilen geçici kimlik belgesi geçerliliğini yitirir.

Geçici kimlik belgeleri de yeni kimlikler gibi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Vatandaşların yeni kimliği teslim alana kadar resmi kurumlarda ya da resmi işlemlerde herhangi bir sorun yaşamamaları için geçici kimlik belgesine gereksinim vardır.

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