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Yeni kimlik PTT takibi nasıl yapılır? PTT kargo sorgulama işlemi ile kimliğim nerede takibi

10.10.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her Türk vatandaşı eski kimlik kartlarını çeşitli gerekçeler ile değiştirebilir. Evlilik, boşanma, yeni doğan bebek, yıpranma gibi birçok sebeple yeni kimlik kartı için nüfus müdürlüklerine başvuru yapılır. Yapılan başvuru doğrultusunda işlem başlar. Yeni kimlik birkaç gün içinde PTT aracılığı ile kişiye teslim edilir. Kimliğin teslim sürecini hem internet üzerinden hem de telefona sorgulamak mümkündür. Yeni kimlik PTT takibi nasıl yapılır?

Yeni kimlik PTT takibi nasıl yapılır? PTT kargo sorgulama işlemi ile kimliğim nerede takibi

İçindekiler

  • Yeni kimlik PTT takibi nasıl yapılır?
  • Kimliğim nerede sorgulamasını nasıl yapabilirim?
  • Yeni kimlik belgesi hangi adrese gönderilir?
  • Telefonla yeni kimlik takip sorgulama nasıl yapılır?
  • Kimlik belgemi benden başkası teslim alabilir mi?

Yeni bir kimlik alınmak isteniyorsa Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne internet sitesi üzerinden ya da ALO 199 çağrı merkezi hattı aracılığı ile başvuru yapılır. Başvuru gerekçesi eski tip kimlikten yeni tip çipli kimliğe geçiş, evlilik ya da boşanma durumunda kütük ve soy adı değişikliği için ya da yıpranma, eskime nedeniyle gibi türlü sebepler olabilir.

Kayıp, yeni doğan bebeğe kimlik çıkartma gibi sebepler de nüfus müdürlüklerine kimlik çıkartmak için geçerlidir. Telefonla ya da internet sitesi aracılığı ile alınan randevunun ardından randevu tarihi ve saatinden önce gerekli belgeler tamamlanmalıdır. Ayrıca gerekçeye göre değişiklik gösteren kimlik yenileme ücretinin de ödenmiş olması gerekir.

Tüm şartlar yerine getirildikten sonra nüfus müdürlükleri tarafından başvuru değerlendirilir. Herhangi bir engel ya da sorun yoksa işlem başlar. Nüfus müdürlükleri, başvuran kişinin ibraz ettiği adrese PTT kargo aracılığı ile yeni kimliği gönderir. Kişi eğer isterse PTT kargodan kimliğinin teslim durumunu sorgulayabilir. Bu sorgulamayı birkaç farklı kanaldan yapabilmek mümkündür.

Yeni kimlik PTT takibi nasıl yapılır?

PTT kargo kimlik takibi sorgulaması yapmak için PTT kargonun kendi sitesinden ya da çağrı merkezi yolları kullanılabilir. E devlet sistemi üzerinden başvuruyu sorgulama imkanı da vardır. Bunun için kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile e devlet hesabına girmek yeterli olacaktır.

Kimliğim nerede sorgulamasını nasıl yapabilirim?

Başvurunun onaylanması ve değerlendirme sürecinin ardından yeni kimlik çıkartma işlemi başlar. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün başlattığı işlem sonrasında yedi gün yirmi dört saat boyunca etkin olan ALO 199 çağrı merkezi hattı aracılığı ile takip ve sorgulama yapılabilir.

Yeni kimlik belgesi hangi adrese gönderilir?

Yeni kimlik çıkartmak isteyen kişi başvuru sırasında hangi adresi verdiyse yeni kimlik o adrese teslim edilecektir. Ev adresi, iş adresi, başka bir tanıdığın adresi olduğu fark etmeksizin yeni kimlik bizzat başvuru yapan kişiye teslim edilir.

Kişiye ulaşılamama durumu olursa verilen adrese PTT kargo görevlisi tarafından bir not bırakılır. Nota istinaden kişi yedi gün içinde belirtilen PTT şubesine giderek yeni kimliğini teslim almalıdır. Bu durum için bekleme süresi resmi olarak yirmi gündür.

Telefonla yeni kimlik takip sorgulama nasıl yapılır?

Kimliğini değiştirmek, yenilemek ya da kayıp kimliğinin yerine yenisini çıkartmak için nüfus müdürlüğüne başvuruda bulunan kişi kimliğinin teslimat durumunu sorgulayabilir. Bu sorgulamayı telefonla yapmak istiyorsa ALO 199 çağrı merkezi hattını araması yeterli olacaktır.

Kimlik belgemi benden başkası teslim alabilir mi?

Kişi, başvuru sırasında yeni kimliğinin teslim edilmesinin istediği adresi verdiği gibi teslim alacak kişiyi de belirleyebilir. Bunu da adres için yaptığı gibi yazılı olarak yapmalıdır. İsmini ve soy ismini yazdırdığı kişi kendisi yerine yeni kimliği teslim alabilir.

Nüfus müdürlüğüne yapılan başvuru sırasında adı ve soy adı verilen kişi, teslimat sırasında kimliğini göstererek başvuru yapan kişiye ait yeni kimliği teslim alabilecektir. Soy adı farklı bir kişinin de başvuran kişi yerine yeni kimliği teslim alması mümkün olur.


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