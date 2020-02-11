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Yeni koronavirüsü iddiası! Kanalizasyondan çektikleri yağ ile yemek yapıyorlarmış!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.02.2020 11:36 | Son Güncelleme

Çin'in Wuhan kentinden yayılan ve binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsü dünyanın gündeminde yer tutmaya devam ediyor. Kentteki bir pazardan yayıldığı düşünülen koronavirüsü ile ilgili İngiliz medyasında yer alan son iddia duyanları şoke etti.

Koronavirüsünün kaynağının ne olduğu dünya tarafından merak edilmeye devam ederken, yapılan araştırmalar sonucu hastalığın ülkede yaygın olan bir uygulamadan da kaynaklamış olabileceği iddia edildi. Şoke eden iddiaya göre, Çinliler restoranların ve mezbahaların arkasındaki kanalizasyon borularında ve mazgallarda biriken hayvansal yağ topaklarını kovalara toplayarak yemek yapımında yeniden kullanıyor.

Yeni iddia şoke etti!

Çin’de yeni tip koronavirüs zatürresi (NCP) salgını nedeniyle can kaybı 1017, salgından etkilenenlerin sayısı da 42 bin 638’e yükseldi. Son 24 saatte salgın dolayısıyla 108 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 478 yeni vakanın tespit edildiği aktarılırken, Çin'in insan sağlığını tehdit eden yemek pişirme teknikleri yeniden mercek altına alındı. Çinlilerin kanalizasyondan çekerek tekrar tekrar kullandığı hayvansal atık yağlar nedeniyle gıda güvenliği endişeleri tavan yapmış durumda. Sosyal medyada yayılan görüntüler ise midesi hassas olanların kaldıramayacağı türden. İşte koronavirüs salgınına dair gelişmeler...
Çin genelinde on yıllardır süren, "restoranların ve mezbahaların yakınlarındaki kanalizasyon borularından çekilen hayvansal yağ topaklarını yeniden kullanarak yemek yapma geleneği", hayvanlardan yayıldığı bilinen yeni koronavirüsü salgının ardından sürüyor.
Wuhan'da canlı egzotik hayvanların illegal olarak satıldığı pazardan yayıldığı bilinen koronavirüsü nedeniyle, Pazartesi günü 108 kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.
Böylece tek bir gün içinde koronavirüsünden ölenlerin sayısında yeni bir rekor kırıldı. Ülkede koronavirüsünden ölenlerin sayısı ise 1017'ye ulaştı. Yetkililer yeni görülen vakaların sayısında ise bir azalma olduğunu kaydetti.
Çin'in Ulusal Sağlık Komisyonu'na göre ülkede toplamda 42 bin 638 kişide koronavirüsü tespit edildi. Virüs, Çin haricinde şu ana kadar 24 ülkede 319 kişide görüldü.
Koronavirüsün kaynağının yarasalar olduğuna inanılsa da, kapatılan hayvan pazarında yarasa satılmaması, virüsü yarasadan insana taşıyan başka bir hayvan olabileceği konusunu gündeme getirdi.
Bilim insanlarının son yaptığı araştırmaya göre, bu hayvanın pazarda yasa dışı olarak satıldığı da bilinen pangolin olabileceği bildirilmişti.
Tüm bu araştırmalar, Çin'deki beslenme alışkanlıklarını, hijyenik problemleri, yasa dışı hayvan pazarlarını bir kez daha gündeme taşıdı.
Çinlilerin kanalizasyondan çekerek tekrar tekrar kullandığı hayvansal atık yağlar ve salgın arasında doğrudan bir bağlantı olmasa da, gıda güvenliği endişeleri tavan yapmış durumda.
Restoranların ve kesimhanelerin yakınındaki kanalizasyonlardan elde edilen ve yasa dışı olarak yeniden kullanılan atık yağlar, insan sağlığı için büyük tehlike teşkil ediyor.
Kanalizasyondan çekilerek kullanılan atık yağ topaklarının, diyare, karın ağrısı, kalp hastalıkları, diyabet ve hatta kanser gibi çok ciddi sağlık sorunlarına neden olan zehirli atıklar olması, geçtiğimiz yıllarda Çin medyasında geniş yer bulmuştu.
Ağır ceza ve yaptırımlara rağmen, ülkedeki yemeklik yağın yüzde 10'unun hala kanserojen geri dönüştürülmüş atıklardan üretildiği tahmin ediliyor.
Çin basında çıkan haberlere göre, 2011 yılında yasa dışı olarak kanalizasyondan çektiği atıklarla 100 ton yağ üreten 32 kişi tutuklanmıştı.
2013 yılında ise yine yasa dışı yollardan elde ettiği atık yağları satmaya çalışan bir adam, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
Zhejiang eyaletinde ise 2017 yılında 10 kişi, restoran ve kesimhanelerin yakınındaki kanalizasyonlardan atık yağları çekmeye çalışırken suçüstü yakalanmış ve tutuklanarak hapse atılmıştı.
South China Morning Post gazetesi, uzak banliyölerdeki küçük atölyelerde atık yağların yeniden işlenerek restoranlara satıldığını sayfalarına taşımıştı.
Pekin, kesimhanelerin, et işlemcilerinin, yemeklik yağ üreticilerinin ve restoranlarının denetimini güçlendirme kararı aldı.
Öte yandan virüsün bulaştığı teyit edilen vaka sayısı 7 bin 333’ün durumu ciddi olmak üzere 42 bin 638’e çıkarken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı biri Hong Kong’da olmak üzere 1017’ye ulaştı.
Koronavirüsüne karşı etkili bir aşı geliştirme çalışmaları, Avustralya'daki Queensland Üniversitesi araştırmacıları tarafından icat edilen "moleküler kelepçe" adlı yeni teknoloji kullanılarak, "görülmemiş bir hızda" ilerliyor.
Bu teknoloji sayesinde, virüsün yüzeyinde insanların bağışıklık sisteminde tepki yaratan proteinler kopyalanabiliyor.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüsü yağ lağım Kanalizasyon

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