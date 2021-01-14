Yeni Lada Niva 2024'te gelecek!

Lada, 2024'te Yepyeni Niva ile gelecek. Bu dört yeni modelden biri tamamen yenilenen Lada Niva olacak. Marka bu modeli bir yıl sonra Dacia Bigster ile aynı zamanda tanıtacak. Model yeni bir C segmenti SUV olarak rakipleriyle baş etmeye çalışacak. Üretilecek olan yeni Niva, en son üretilen Logan ve Sandero’nun yanı sıra Renault'nun Clio ve Captur'unun ve Nissan'ın Juke ve Not modelinin kullandığı CMF-B platformunda yükselecek.

YENİ LADA NIVA KARŞINIZDA!

Şimdi Niva’nın tanıtımına geri dönersek, bu tekerlekler aşırı büyük görünse de nispeten kompakt, sağlam ve yetenekli görünüyor. Tıpkı orijinali gibi üstte L şeklinde LED gündüz farları ve çizgi şeklinde sinyal lambaları buraya konumlanmış. Tamamen yeni model iki yerine dört kapıya sahip olacak. Arkadaki kollar, üretim modeline çevrilirse, muhtemelen Nissan Juke'daki gibi çerçeve boyunca bir yere yerleştirilecek. Arka tasarım konusu şu an için muamma. Henüz burayla ilgili bir görsel paylaşılmadı. Üretilen model bir dizi güvenlik donanımı da sunacak. İki otomobil üreticisi birlikte yılda 1 milyondan fazla CMF-B platformuna sahip otomobil üretecek. Kullanılan platform sayısını dörtten bire ve gövde stilleri 18'den 11'e indirecek.



