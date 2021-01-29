Yeni nesil Toyota Aygo kamuflajlı yakalandı

Kanvas tavan büyük olasılıkla bir seçenek olarak modelde sunulacak. Bir düğme yardımıyla tavandaki kumaş bölüm tıpkı 500C modelindeki gibi açılabilecek.

TASARIMI NASIL?

Prototip, bu özelliğin yanı sıra, LED dönüş sinyalleri ile yeni bir far setine sahip. Yeniden tasarlanmış ön kısma da otomobile daha net bir bakış sağlanmış. Tampon çok daha temiz bir tasarıma sahip gibi görünüyor. Ancak daha geniş görünen üst ve alt ızgaralar dikkatlerden kaçmıyor. Profile bakarsak, ön kısmın daha uzun olduğu görülüyor. Tavanın daha kemerli bir şekle sahip olduğunu ilk etapta anlaşılıyor. Stoplar küçük bagaj kapısını çevreleyen dikey tasarımını koruyor. Yeni tampondaki reflektörler de dikey olarak ve bu sefer daha yukarı monte edilecek.

HANGİ MOTORLAR İLE GELECEK?

Raporlar, giriş seviyesi varyantı çalıştırmak için kullanılacak küçük bir benzinli motoru gösteriyor. Buna ek olarak kendi kendine şarj olan bir hibrit seçeneği de var. Ancak modelin tamamen elektrikli bir varyasyonu olmayacak. Toyota'nın yaklaşmakta olan şehir otomobili , Çek Cumhuriyeti'ndeki selefi ile aynı fabrikada üretilecek. Yıl sonunda veya 2022'nin başlarında piyasaya sürülecek.



