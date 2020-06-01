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'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 07:28 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona ererken, yeni normalleşme süreci de 24.00'te resmen başladı.

'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü normalleşme tedbirlerini açıklamıştı. Saatlerin 24'ü göstermesiyle yeni normalleşme tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Takvimlerin 1 Haziran'ı göstermesiyle şu tedbirler uygulanmaya başlandı;

İÇ HAT UÇUŞLARI BAŞLIYOR

1 Haziran itibarıyla hava yolunda iç hat uçuşları başladı.

UÇAK İÇİNE KABİN BAGAJI KABUL EDİLMEYECEK

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi ISG, iç hat uçuşlarında uçak içerisine kabin bagajı kabul edilmeyeceğini duyurdu.

MARMARAY VE BAŞKENTRAY'DA SEFERLER ARTIYOR

Marmaray 06.00-22.00 saatleri arasında günde 285 sefer yapacak. Zeytinburnu-Maltepe-Zeytinburnu arasında 8'er dakika aralıklarla, diğer istasyonlar arasında ise 15 dakika aralıklarla trenler işletilecek. Başkentray da 1 Haziran'dan itibaren, 113 seferle ve 15 dakika aralıklarla hizmet verecek. Sağlık çalışanları, Marmaray ve Başkentray’dan 3 ay daha ücretsiz yararlanacak.

GEMİLERDE YOLCU TAŞIMACILIĞI BAŞLIYOR

Turistik amaçlı gemiler ve gezinti gemilerinin de içinde bulunduğu tüm gemilerde yolcu taşımacılığı başladı.

KAMU PERSONELİ İŞE DÖNÜYOR

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başladı.

RESTORAN VE ÇAY BAHÇELERİ AÇILIYOR

1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başladı.

EĞLENCE MEKANLARI KAPSAM DIŞINDA

Eğlence mekanları ile nargile satışı kapsam dışında olacak.

PLAJLAR VE MİLLİ PARKLAR DA FAALİYETE GEÇECEK

Plajlar, milli parklar ve bahçeler, müzeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçti.

SPOR SALONLARI AÇILIYOR

Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırıldı. Spor salonları, spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecek. Spor salonlarındaki buhar banyosu ve sauna bölümleri kapalı kalacak

HAYVAN SATIŞ YERLERİ DE AÇILACAK

Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek.

ECZANELER NORMALE DÖNÜYOR

1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatlerinin hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanmaya başlandı.

KREŞLER AÇILIYOR

Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı açıldı.

HALI SAHALAR

Halı sahalar, tenis kortları da pazartesiden itibaren faaliyete geçiyor.

KÜTÜPHANELER DE AÇIK OLACAK

Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları açıldı.

AÇIK HAVA KONSERLERİNE DEVAM

Açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserler saat 24.00 ile sınırlı olmak şartıyla başlayabilecek.

DİNLENME TESİSLERİ HİZMET VERMEYE BAŞLIYOR

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de hizmet vermeye başladı.

DENİZ TURİZMİ KISITLAMASI KALKIYOR

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldı.

YARGISAL FAALİYET BAŞLIYOR

HSK kararıyla istinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri başladı. HSK, adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlamasına karar verdi.

KAPALI GÖRÜŞ BAŞLIYOR

Cezaevlerinde kapalı görüşler yeniden başladı.

0-18 YAŞA İKİ GÜN SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa iniyor ve 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.

65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN KISITLAMA DEVAM

Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.

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