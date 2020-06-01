'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü normalleşme tedbirlerini açıklamıştı. Saatlerin 24'ü göstermesiyle yeni normalleşme tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Takvimlerin 1 Haziran'ı göstermesiyle şu tedbirler uygulanmaya başlandı;

İÇ HAT UÇUŞLARI BAŞLIYOR

1 Haziran itibarıyla hava yolunda iç hat uçuşları başladı.

UÇAK İÇİNE KABİN BAGAJI KABUL EDİLMEYECEK

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi ISG, iç hat uçuşlarında uçak içerisine kabin bagajı kabul edilmeyeceğini duyurdu.

MARMARAY VE BAŞKENTRAY'DA SEFERLER ARTIYOR

Marmaray 06.00-22.00 saatleri arasında günde 285 sefer yapacak. Zeytinburnu-Maltepe-Zeytinburnu arasında 8'er dakika aralıklarla, diğer istasyonlar arasında ise 15 dakika aralıklarla trenler işletilecek. Başkentray da 1 Haziran'dan itibaren, 113 seferle ve 15 dakika aralıklarla hizmet verecek. Sağlık çalışanları, Marmaray ve Başkentray’dan 3 ay daha ücretsiz yararlanacak.

GEMİLERDE YOLCU TAŞIMACILIĞI BAŞLIYOR

Turistik amaçlı gemiler ve gezinti gemilerinin de içinde bulunduğu tüm gemilerde yolcu taşımacılığı başladı.