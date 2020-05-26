Yeni normalin 2. aşaması yarın başlıyor! 2. aşama planda neler yer alıyor?

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileriyle salgına karşı alınan tedbir kararları normalleşme takvimi kapsamında hayata geçiriliyor. Normalleşme takvimi 27 Mayıs Çarşamba günü yani sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte ikinci aşamaya geçecek. Kovid-19 tedbirleri normalleşme birlikte biraz daha hafifleyecek. 31 şehirde başlatılan seyahat yasağı kademeli olarak bazı illerde kaldırıldı. 13 ilde halen seyahat yasağı uygulanıyor. Önümüzdeki günlerde bu yasakların da kaldırılması bekleniyor. Peki planda tam olarak neler var işte detaylar...

İlk normalleşme takvimi: Birinci normalleşme takvimi 11 Mayıs günü başlamıştı.

İkinci normalleşme takvimi: 27 Mayıs ikinci normalleşme takvimi yarın başlıyor.

Belediye kredi ve İller Bankası ihaleleri 27 Mayıs’ta yeniden açılacak.

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs’ta başlayacak.

Milli Savunma Bakanlığı’nın atama, görevlendirme ve personel temini 1 Haziran’da, celp işlemleri 5 Haziran’da bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran’da yeniden başlayacak.

29 Mayıs'tan itibaren camilerde cuma namazı kılınabilecek.

Salgın hastaneleri sayıları 1 Haziran’dan itibaren azaltılarak bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacak.

Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecekler.

YKS 27-28 Haziran’da, LGS 20 Haziran’da, askeri öğrenci sınavı 14 Haziran’da yapılacaktır.

Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra iflas takipleri durdurulması 15 Haziran’da sona erecek.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında hava, demir ve kara yolunda toplu ulaşım bir süreliğini durdurulmuştu. Pamukkale, Ulusoy, Metro ve Kamil Koç'tan yapılan açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecek.