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Yeni normalin 2. aşaması yarın başlıyor! 2. aşama planda neler yer alıyor?

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2020 16:08 | Son Güncelleme

Koronavirüste yeni normale geçiş planı 11 Mayıs günü başlatılmıştı. 4 kademeli planda 27 Mayıs yani yarın 2. aşamaya geçilecek. Peki Ramazan Bayramı nedeniyle dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından başlatılması planlanan yeni normalin 2. aşamasında neler bulunuyor? İşte yeni normalin 2. aşamasının detayları...

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileriyle salgına karşı alınan tedbir kararları normalleşme takvimi kapsamında hayata geçiriliyor. Normalleşme takvimi 27 Mayıs Çarşamba günü yani sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte ikinci aşamaya geçecek. Kovid-19 tedbirleri normalleşme birlikte biraz daha hafifleyecek. 31 şehirde başlatılan seyahat yasağı kademeli olarak bazı illerde kaldırıldı. 13 ilde halen seyahat yasağı uygulanıyor. Önümüzdeki günlerde bu yasakların da kaldırılması bekleniyor. Peki planda tam olarak neler var işte detaylar...

İlk normalleşme takvimi: Birinci normalleşme takvimi 11 Mayıs günü başlamıştı.
İkinci normalleşme takvimi: 27 Mayıs ikinci normalleşme takvimi yarın başlıyor.
Belediye kredi ve İller Bankası ihaleleri 27 Mayıs’ta yeniden açılacak.
Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs’ta başlayacak.
Milli Savunma Bakanlığı’nın atama, görevlendirme ve personel temini 1 Haziran’da, celp işlemleri 5 Haziran’da bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran’da yeniden başlayacak.
29 Mayıs'tan itibaren camilerde cuma namazı kılınabilecek.
Salgın hastaneleri sayıları 1 Haziran’dan itibaren azaltılarak bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacak.
Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecekler.
YKS 27-28 Haziran’da, LGS 20 Haziran’da, askeri öğrenci sınavı 14 Haziran’da yapılacaktır.
Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra iflas takipleri durdurulması 15 Haziran’da sona erecek.
Yeni Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında hava, demir ve kara yolunda toplu ulaşım bir süreliğini durdurulmuştu. Pamukkale, Ulusoy, Metro ve Kamil Koç'tan yapılan açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecek.

NORMALLEŞME TAKVİMİ NASIL OLACAK?

NORMALLEŞME TAKVİMİ NASIL OLACAK?
4 aşamalı normalleşme planı şu şekilde: Birinci aşama 11 Mayıs 2020'de başlıyor. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos 2020, Üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık 2020, Dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.
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