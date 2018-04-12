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Yeni akım pes dedirtti! Yara izlerini lastikle bağlayıp...

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 15:17 | Son Güncelleme

İnsanlar, cilt lekelerini, kalıcı şekil bozukluğuna yol açabilecek endişe verici yeni bir trendle ortadan kaldırmak için rahatsız edici yöntemler uyguluyorlar. ''Lastik bant metodu'' olarak adlandırılan sözde eğilim için uzmanlar, ciddi enfeksiyonlar ve hatta ölüm riskiyle karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyarıyor.

Yeni akım pes dedirtti! Yara izlerini lastikle bağlayıp...

YouTube'da yayınladıkların videolarla yeni bir trendin yayılmasını sağlayan birkaç öğrenci, yara izlerine lastik bant geçirerek, kan akışını durduruyor ve siyahlaşan bölgeden bir süre sonra yara düşüyor.

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15 binden fazla kişinin izlediği görüntüler hakkında açıklama yapan İngiliz Cilt Vakfı sözcüsü Dr Anton Alexandroff, “Bu çok acı veren ve enfeksiyona neden olabilen çok yararsız bir uygulama. Görüntüler çok rahatsız edici. Belirli alanlarda daha fazla şekil bozukluğuyla sonuçlanabilir. Kontrol edilemeyen ve öngörülemeyen bir şekilde nekroz [hücre veya doku ölümüne] neden olabilir. Keloid yara izleri sıklıkla tekrar eder ve çoğu kez orijinal yaralardan daha da büyükleri oluşur. Kangrene yol açması durumunda ölüme bile neden olabilir'' diye konuşuyor.

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Keloidler, hayatı tehdit etmedikleri ve görüntü dışında ciddi ağrı ya da başka problem yaratmadıkları için genelde tedavi gerektirmezler. Ancak kişiye kendini mutsuz hissettirecek kadar kötü görüntü oluşturan keloidler için uygulanan farklı tedavi seçenekleri mevcuttur.

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Skar, (Yara izi) doğal bir yaralanmanın ya da bir ameliyat sırasındaki cerrahi insizyonun (keserek açma) ardından, derinin dermis tabakasındaki yaralanmanın doğal bir sonucu olup, iyileşme sırasında fonksiyonel deri dokusunun bağ dokusu ile yer değiştirmesi sayesinde ortaya çıkan bir belirtidir.

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