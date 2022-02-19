Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Her sezon farklı ürünler ve farklı tasarımlar moda oluyor. Popüler ayakkabı modelleri de modaya göre değişim gösteriyor. Bu sebeple modern bir stil yaratmak için trendleri yakından takip etmek gerekiyor. Bu sezon kadın ayakkabı modellerinde neler moda olacak merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için outdoor modellerden spor ayakkabılara, çizmeden stilettolara yeni sezona damga vuran modelleri bir araya getirdik. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Yeni sezonda spor severlerin vazgeçemediği JUMP Spor Ayakkabı

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Yeni sezon modasına oldukça uygun olan JUMP Spor Ayakkabı'yı günlük olarak ya da spor yaparken kullanabilirsiniz. Hafif yapısıyla ayağınızı yormayan ayakkabı, daha az efor sarf etmenizi sağlıyor. Ayakkabı seçerken nefes alması önemli noktalardan biri. Fileli yapısıyla spor ayakkabı ayağınızı kuru ve serin kalmasına yardımcı oluyor. Yumuşak iç taban spor esnasında konforlu kullanım imkanı veriyor. Ayakkabı, esnek tasarımıyla ayağınızın hareketlerine tam olarak uyum gösteriyor. İşlevsel özelliklerinin yanı sıra hoş rengi ile de tüm kombinlere uyum sağlıyor. Sportif şıklığı JUMP 26780 Spor Ayakkabı ile yakalayacaksınız.

2. Güzel görünümüyle Mio Gusto Stiletto

Göz alıcı şıklığı ile sezonun en moda ürünlerinden biri olmaya aday Mio Gusto Stiletto, rahat kalıbıyla günlük kullanım için uygun bir seçenek. Suni deriden elde edilen ürün, tamamen el işçiliği ile üretilmiş. Son derece şık bir tasarıma sahip olan ayakkabı sağlam yapısı sayesinde bu sezon olduğu gibi diğer sezonlarda da favoriniz olacak. Lacivert, yeşil ve kahverenginin uyumunu ortaya koyan ayakkabıyı hem ofiste hem özel günlerde farklı kombinlerle kullanabilirsiniz. Çelik tabanı sayesinde stilettonun topuk kısmı kolay kolay kırılmıyor. Bu sayede konforlu ve güvenli bir kullanım sağlıyor. Hoş duruşuyla elbise ve eteklerin altında da oldukça şık görünecek.

3. Şeffaf şıklık: Muggo Ayakkabı

Yeni sezonda ayakkabılar ışıltılarıyla ön plana çıkıyor. Muggo Sidney Taşlı Ayakkabı ışıltı modasının en hoş örneklerinden biri. Ürün şeffaf tasarımıyla ayaklarınızın güzelliğinin fark edilmesini sağlıyor. Cam görünümlü topuğu ayakkabıya ince ve zarif bir görünüm katıyor. Şıklığının yanı sıra bu ayakkabı, kısa topuğu ve rahat kalıbı ile son derece kullanışlı. Ön kısımda bulunan parlak işlemeli detaylar, ayakkabıyı güzelleştiren detaylar arasında. Son derece zarif bir duruşa sahip olan ürün, özel günlerde kombinlerinize çok yakışacak. Ayrıca sağlam materyallerden üretilen ayakkabı uzun yıllar boyunca kullanım imkanı veriyor.

4. En zorlu arazilerde tercih edebileceğiniz Salomon Outdoor Ayakkabı

Yeni trendleri takip etmeyi sevenlerin bakması gereken ayakkabılardan bir diğeri ise Salomon Outdoor Ayakkabı. Konforlu yapısına hayran kalacağınız ayakkabıyı koşu, trekking, dağcılık, tırmanış ve gündelik hayatta tercih edebilirsiniz. Gore-Tex özelliğiyle yağmurlu ve karlı havalarda ayağınızın kuru kalmasını sağlıyor. Outdoor ayakkabı seçerken dikkat edilmesi gereken detaylardan biri, ürünün ayağı serin tutması. Nefes alan yapısıyla bu ayakkabı, ayağınızı terletmiyor ve uzun saatler konfor sağlıyor. Yumuşak ve esnek orta taban hareketler sırasında ayaklarınızı destekliyor. Yastıklama özelliği ise adımlarınızı yumuşatarak işinizi kolaylaştırıyor.

5. Gün boyu rahat ettiren Reebok ENERGEN LITE Spor Ayakkabısı

Reebok markasının ENERGEN LITE Spor Ayakkabısı modeli, yeni sezonda en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Hafif yapısıyla özellikle spor aktivitelerinde ayağınızı yormuyor. Günlük olarak da kullanabileceğiniz ayakkabı, şık duruşuyla kıyafetlerin altında sade ve güzel bir görünüm sunuyor. Hızlı geri tepki veren FuelFoam taban, yumuşak dokusu ve yaylı özelliğiyle gün boyu ayakların rahat etmesini sağlıyor. Fileli yapısıyla nefes alan spor ayakkabı, ayağınızın kuru ve serin tutuyor. Topuk ve parmak kısmındaki özel kaplama, darbelerin şiddetini azaltarak ayağınızı koruyor. Bu spor ayakkabı ile hem çok tarz görünecek hem çok rahat hissedeceksiniz.

6. Zarif görünümüyle Çiğdem Kundura Ayakkabı

Yeni sezonun en gözde ürünleri kuşkusuz platform topuklar. Çiğdem Kundura markasına ait bu ayakkabı, parlak platform topuklarıyla yeni sezonun dikkat çeken ürünlerinden biri. Işıltısıyla göz alıcı bir duruş sergileyen ayakkabının zarif bilek bağlaması ve açık ayak ucu tasarımı pek çok kombinle uyumu yakalamak için uygun. Suni deriden elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. Tek bantlı tasarıma sahip ayakkabı, bilek kısmında bulunan kemeri ile de son derece zarif bir görünüm yaratıyor. Platform tasarımı sayesinde yüksek topuklu olsa da ürünle kendinizi çok rahat hissedeceksiniz.

7. Şık duruşuyla TRENDBU AYAKKABI Stiletto

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Ofis giyiminin ve özel günlerin olmazsa olmazları, stiletto model ayakkabılar. TRENDBU AYAKKABI Stiletto da şıklığı ile türünün en güzel örneklerinden biri. Ayakkabı siyah rengi sayesinde neredeyse her kombinde kullanıma uygun. Yüksek topuk modeliyle elbise ve takım elbise kombinlerine çok yakışıyor. Ayrıca yüksek topuğu; uzun elbise ve pantolonların altında bacak boyunu daha uzun göstermek için önemli bir yardımcı. Ayakkabı elbise ve eteklerin altında da oldukça zarif ve göz alıcı görünüyor. Ruganın iddialı ve asil havası ayakkabının tasarımını daha özel hale getiriyor. Bu ayakkabıyı özel toplantılarda tercih ederek tüm gözleri üzerinize çekmeniz mümkün.

8. Tüm gözleri üzerinde toplayan Giydim Gidiyor Stiletto

Parıltılı taş detayları yeni sezonda çok kullanılacak gibi görünüyor. Taşlı, bilekten bağlamalı Giydim Gidiyor Stiletto, saten kaplaması ile oldukça özel bir tasarıma sahip. Özel kaymaz tabanı sayesinde güvenli kullanım imkanı veren ürün, topuklu ayakkabıyla yürümenin zorluklarını tamamen ortadan kaldırıyor. 10 cm topuğu bulunan ayakkabı, zarif ve göz alıcı bir tasarıma sahip. Topuk kısmında bulunan taşlar da tasarıma farklı bir hava katıyor. Çift ped kullanılan iç tabanı gün boyu konforlu kullanım sunuyor. Bilek kısmında bulunan kristal taş işlemeleri ile bu ürün özel günlerin vazgeçilmezi olacak.

9. Uzun yıllar boyunca size eşlik edecek Ccway Ayakkabı

Günlük ayakkabılar içinde bu sezonun gözdesi olacak Ccway Ayakkabı, güzel bej rengiyle ayaklarınızda hoş bir duruş sergiliyor. %100 lüks süetten elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun süre kullanıma uygun. Yumurta topuk tasarımlı ayakkabı, gün boyu rahat etmenizi sağlıyor. %100 antibakteriyel PU deriden üretilen iç materyal bakteri barındırmıyor. Bu sayede ayak sağlığınızı koruyor ve kokuya neden olmuyor. Ürünün taşlı tasarımı, bej rengine hareket katarak şıklığı üst seviyeye çıkarıyor. Hafif yapısıyla ayakkabıyı bahar ve yaz aylarında kullanabilirsiniz. Ürünü, beyaz bir gömlek ve jean pantolon ile kombinleyerek günlük şıklığı yakalamanız mümkün.

10. Yaz aylarında herkesin tercihi Bershka Sandalet

Yeni sezonda konfordan ödün vermek istemeyenler için birçok model dikkat çekiyor. Hem konforlu hem estetik Bershka Sandalet, poliüretan ile elde ediliyor. Yaz ve bahar aylarında tercih edebileceğiniz ayakkabı açık tasarımı sayesinde ayaklarınızın nefes almasını sağlıyor. Yüksek taban sayesinde boyunuzun uzun daha görünmesine yardımcı olan ayakkabı, zarif yapısıyla tüm kombinlere çok yakışacak. Siyah rengiyle hemen hemen her renk parçayla uyum sağlayan ürünü, günlük tarzınızda ya da özel gün kombinlerinde kullanabilirsiniz. Toka detaylarıyla şık bir görünüm sağlayan bu sandalet yaz aylarında favori ayakkabınız olacak.