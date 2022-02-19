KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

18.02.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçek moda tutkunlarının da bildiği üzere bir kombinin en önemli parçası aslında ayakkabı. Dolayısıyla spor giyimden ofis şıklığına, outdoor sporlardan davetlere kadar pek çok kombini tamamlayan ayakkabı modellerinin en güzelini ve en rahatını bulmak çok önemli. Eğer siz de modayı yakından takip ediyor ve son ayakkabı trendlerini yakalamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Haydi, yeni sezonun en beğenilen modellerini biraz yakından inceleyelim.

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Her sezon farklı ürünler ve farklı tasarımlar moda oluyor. Popüler ayakkabı modelleri de modaya göre değişim gösteriyor. Bu sebeple modern bir stil yaratmak için trendleri yakından takip etmek gerekiyor. Bu sezon kadın ayakkabı modellerinde neler moda olacak merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için outdoor modellerden spor ayakkabılara, çizmeden stilettolara yeni sezona damga vuran modelleri bir araya getirdik. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Yeni sezonda spor severlerin vazgeçemediği JUMP Spor Ayakkabı

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Yeni sezon modasına oldukça uygun olan JUMP Spor Ayakkabı'yı günlük olarak ya da spor yaparken kullanabilirsiniz. Hafif yapısıyla ayağınızı yormayan ayakkabı, daha az efor sarf etmenizi sağlıyor. Ayakkabı seçerken nefes alması önemli noktalardan biri. Fileli yapısıyla spor ayakkabı ayağınızı kuru ve serin kalmasına yardımcı oluyor. Yumuşak iç taban spor esnasında konforlu kullanım imkanı veriyor. Ayakkabı, esnek tasarımıyla ayağınızın hareketlerine tam olarak uyum gösteriyor. İşlevsel özelliklerinin yanı sıra hoş rengi ile de tüm kombinlere uyum sağlıyor. Sportif şıklığı JUMP 26780 Spor Ayakkabı ile yakalayacaksınız.

Ürünü İncele

2. Güzel görünümüyle Mio Gusto Stiletto

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Göz alıcı şıklığı ile sezonun en moda ürünlerinden biri olmaya aday Mio Gusto Stiletto, rahat kalıbıyla günlük kullanım için uygun bir seçenek. Suni deriden elde edilen ürün, tamamen el işçiliği ile üretilmiş. Son derece şık bir tasarıma sahip olan ayakkabı sağlam yapısı sayesinde bu sezon olduğu gibi diğer sezonlarda da favoriniz olacak. Lacivert, yeşil ve kahverenginin uyumunu ortaya koyan ayakkabıyı hem ofiste hem özel günlerde farklı kombinlerle kullanabilirsiniz. Çelik tabanı sayesinde stilettonun topuk kısmı kolay kolay kırılmıyor. Bu sayede konforlu ve güvenli bir kullanım sağlıyor. Hoş duruşuyla elbise ve eteklerin altında da oldukça şık görünecek.

Ürünü İncele

3. Şeffaf şıklık: Muggo Ayakkabı

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonda ayakkabılar ışıltılarıyla ön plana çıkıyor. Muggo Sidney Taşlı Ayakkabı ışıltı modasının en hoş örneklerinden biri. Ürün şeffaf tasarımıyla ayaklarınızın güzelliğinin fark edilmesini sağlıyor. Cam görünümlü topuğu ayakkabıya ince ve zarif bir görünüm katıyor. Şıklığının yanı sıra bu ayakkabı, kısa topuğu ve rahat kalıbı ile son derece kullanışlı. Ön kısımda bulunan parlak işlemeli detaylar, ayakkabıyı güzelleştiren detaylar arasında. Son derece zarif bir duruşa sahip olan ürün, özel günlerde kombinlerinize çok yakışacak. Ayrıca sağlam materyallerden üretilen ayakkabı uzun yıllar boyunca kullanım imkanı veriyor.

Ürünü İncele

4. En zorlu arazilerde tercih edebileceğiniz Salomon Outdoor Ayakkabı

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni trendleri takip etmeyi sevenlerin bakması gereken ayakkabılardan bir diğeri ise Salomon Outdoor Ayakkabı. Konforlu yapısına hayran kalacağınız ayakkabıyı koşu, trekking, dağcılık, tırmanış ve gündelik hayatta tercih edebilirsiniz. Gore-Tex özelliğiyle yağmurlu ve karlı havalarda ayağınızın kuru kalmasını sağlıyor. Outdoor ayakkabı seçerken dikkat edilmesi gereken detaylardan biri, ürünün ayağı serin tutması. Nefes alan yapısıyla bu ayakkabı, ayağınızı terletmiyor ve uzun saatler konfor sağlıyor. Yumuşak ve esnek orta taban hareketler sırasında ayaklarınızı destekliyor. Yastıklama özelliği ise adımlarınızı yumuşatarak işinizi kolaylaştırıyor.

Ürünü İncele

5. Gün boyu rahat ettiren Reebok ENERGEN LITE Spor Ayakkabısı

Reebok markasının ENERGEN LITE Spor Ayakkabısı modeli, yeni sezonda en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Hafif yapısıyla özellikle spor aktivitelerinde ayağınızı yormuyor. Günlük olarak da kullanabileceğiniz ayakkabı, şık duruşuyla kıyafetlerin altında sade ve güzel bir görünüm sunuyor. Hızlı geri tepki veren FuelFoam taban, yumuşak dokusu ve yaylı özelliğiyle gün boyu ayakların rahat etmesini sağlıyor. Fileli yapısıyla nefes alan spor ayakkabı, ayağınızın kuru ve serin tutuyor. Topuk ve parmak kısmındaki özel kaplama, darbelerin şiddetini azaltarak ayağınızı koruyor. Bu spor ayakkabı ile hem çok tarz görünecek hem çok rahat hissedeceksiniz.

Ürünü İncele

6. Zarif görünümüyle Çiğdem Kundura Ayakkabı

Yeni sezonun en gözde ürünleri kuşkusuz platform topuklar. Çiğdem Kundura markasına ait bu ayakkabı, parlak platform topuklarıyla yeni sezonun dikkat çeken ürünlerinden biri. Işıltısıyla göz alıcı bir duruş sergileyen ayakkabının zarif bilek bağlaması ve açık ayak ucu tasarımı pek çok kombinle uyumu yakalamak için uygun. Suni deriden elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. Tek bantlı tasarıma sahip ayakkabı, bilek kısmında bulunan kemeri ile de son derece zarif bir görünüm yaratıyor. Platform tasarımı sayesinde yüksek topuklu olsa da ürünle kendinizi çok rahat hissedeceksiniz.

Ürünü İncele

7. Şık duruşuyla TRENDBU AYAKKABI Stiletto

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Ofis giyiminin ve özel günlerin olmazsa olmazları, stiletto model ayakkabılar. TRENDBU AYAKKABI Stiletto da şıklığı ile türünün en güzel örneklerinden biri. Ayakkabı siyah rengi sayesinde neredeyse her kombinde kullanıma uygun. Yüksek topuk modeliyle elbise ve takım elbise kombinlerine çok yakışıyor. Ayrıca yüksek topuğu; uzun elbise ve pantolonların altında bacak boyunu daha uzun göstermek için önemli bir yardımcı. Ayakkabı elbise ve eteklerin altında da oldukça zarif ve göz alıcı görünüyor. Ruganın iddialı ve asil havası ayakkabının tasarımını daha özel hale getiriyor. Bu ayakkabıyı özel toplantılarda tercih ederek tüm gözleri üzerinize çekmeniz mümkün.

Ürünü İncele

8. Tüm gözleri üzerinde toplayan Giydim Gidiyor Stiletto

Parıltılı taş detayları yeni sezonda çok kullanılacak gibi görünüyor. Taşlı, bilekten bağlamalı Giydim Gidiyor Stiletto, saten kaplaması ile oldukça özel bir tasarıma sahip. Özel kaymaz tabanı sayesinde güvenli kullanım imkanı veren ürün, topuklu ayakkabıyla yürümenin zorluklarını tamamen ortadan kaldırıyor. 10 cm topuğu bulunan ayakkabı, zarif ve göz alıcı bir tasarıma sahip. Topuk kısmında bulunan taşlar da tasarıma farklı bir hava katıyor. Çift ped kullanılan iç tabanı gün boyu konforlu kullanım sunuyor. Bilek kısmında bulunan kristal taş işlemeleri ile bu ürün özel günlerin vazgeçilmezi olacak.

Ürünü İncele

9. Uzun yıllar boyunca size eşlik edecek Ccway Ayakkabı

Günlük ayakkabılar içinde bu sezonun gözdesi olacak Ccway Ayakkabı, güzel bej rengiyle ayaklarınızda hoş bir duruş sergiliyor. %100 lüks süetten elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun süre kullanıma uygun. Yumurta topuk tasarımlı ayakkabı, gün boyu rahat etmenizi sağlıyor. %100 antibakteriyel PU deriden üretilen iç materyal bakteri barındırmıyor. Bu sayede ayak sağlığınızı koruyor ve kokuya neden olmuyor. Ürünün taşlı tasarımı, bej rengine hareket katarak şıklığı üst seviyeye çıkarıyor. Hafif yapısıyla ayakkabıyı bahar ve yaz aylarında kullanabilirsiniz. Ürünü, beyaz bir gömlek ve jean pantolon ile kombinleyerek günlük şıklığı yakalamanız mümkün.

Ürünü İncele

10. Yaz aylarında herkesin tercihi Bershka Sandalet

Yeni sezonda konfordan ödün vermek istemeyenler için birçok model dikkat çekiyor. Hem konforlu hem estetik Bershka Sandalet, poliüretan ile elde ediliyor. Yaz ve bahar aylarında tercih edebileceğiniz ayakkabı açık tasarımı sayesinde ayaklarınızın nefes almasını sağlıyor. Yüksek taban sayesinde boyunuzun uzun daha görünmesine yardımcı olan ayakkabı, zarif yapısıyla tüm kombinlere çok yakışacak. Siyah rengiyle hemen hemen her renk parçayla uyum sağlayan ürünü, günlük tarzınızda ya da özel gün kombinlerinde kullanabilirsiniz. Toka detaylarıyla şık bir görünüm sağlayan bu sandalet yaz aylarında favori ayakkabınız olacak.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Euphoria makyajlarını evinizde yapmak için ihtiyacınız olan tüm makyaj malzemeleriEuphoria makyajlarını evinizde yapmak için ihtiyacınız olan tüm makyaj malzemeleri
Burçları bugün neler bekliyor?Burçları bugün neler bekliyor?
Küsen saçlarınızı kısa sürede canlandırmaya yardımcı olacak mucize ürünlerKüsen saçlarınızı kısa sürede canlandırmaya yardımcı olacak mucize ürünler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Euphoria makyajlarını evinizde yapmak için ihtiyacınız olan tüm makyaj malzemeleri

Euphoria makyajlarını evinizde yapmak için ihtiyacınız olan tüm makyaj malzemeleri

Amazon'un en çok satan ve çok işe yarayan 100 TL altı ürünleri

Amazon'un en çok satan ve çok işe yarayan 100 TL altı ürünleri

Kış aylarında taktığınız aksesuarlara vurgu yapabilecek harika kombinler

Kış aylarında taktığınız aksesuarlara vurgu yapabilecek harika kombinler

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Evde masaj salonu etkisi yaratacak en iyi masaj aletleri

Evde masaj salonu etkisi yaratacak en iyi masaj aletleri

Sade ve şık kombin önerileri

Sade ve şık kombin önerileri

Tümünü Gör
Sade ve şık kombin önerileri

Sade ve şık kombin önerileri

Adeta bir enerji deposu olan en iyi tahin markaları

Adeta bir enerji deposu olan en iyi tahin markaları

Çizim tutkunları için en iyi kuru boyalar

Çizim tutkunları için en iyi kuru boyalar

Sizi dil sınavına en iyi şekilde hazırlayacak yds kitapları

Sizi dil sınavına en iyi şekilde hazırlayacak yds kitapları

Lastikleri yeniymiş gibi gösterecek en iyi lastik parlatıcılar

Lastikleri yeniymiş gibi gösterecek en iyi lastik parlatıcılar

Lider ruhlu insanlara özel, okunması gereken liderlik kitapları

Lider ruhlu insanlara özel, okunması gereken liderlik kitapları

Tümünü Gör
Lider ruhlu insanlara özel, okunması gereken liderlik kitapları

Lider ruhlu insanlara özel, okunması gereken liderlik kitapları

Kahvaltılarınızın yıldızı olacak

Kahvaltılarınızın yıldızı olacak

En gerçekçi kareler için en iyi makineler

En gerçekçi kareler için en iyi makineler

Güzelliğinize güzellik ekleyecek en iyi bazlar

Güzelliğinize güzellik ekleyecek en iyi bazlar

Bu harika aletlerle evinizin havasını anında değiştirebilirsiniz

Bu harika aletlerle evinizin havasını anında değiştirebilirsiniz

Online alışveriş sitelerinde en çok favorilere alınan mutfak gereçleri

Online alışveriş sitelerinde en çok favorilere alınan mutfak gereçleri

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Kış aylarında taktığınız aksesuarlara vurgu yapabilecek harika kombinler

Kış aylarında taktığınız aksesuarlara vurgu yapabilecek harika kombinler

Güzelliğinize güzellik ekleyecek en iyi bazlar

Güzelliğinize güzellik ekleyecek en iyi bazlar

Sade ve şık kombin önerileri

Sade ve şık kombin önerileri

2022'de kullanabileceğiniz en güzel ton sür ton kombinler

2022'de kullanabileceğiniz en güzel ton sür ton kombinler

Saatlerinizi kombinlemek için harika öneriler

Saatlerinizi kombinlemek için harika öneriler

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Euphoria makyajlarını evinizde yapmak için ihtiyacınız olan tüm makyaj malzemeleri

Euphoria makyajlarını evinizde yapmak için ihtiyacınız olan tüm makyaj malzemeleri

Arkadaşlarınızın düğün davetlerinde yapabileceğiniz sade ve şık kombinler

Sade ve şık kombin önerileri

Doğal saç maskeleriyle kepeklere elveda diyeceksiniz!

Doğal saç maskesi ile kepeklere elveda

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombinleri

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Makyajınızın güzelliğine güzellik ekleyecek en iyi makyaj bazları

Güzelliğinize güzellik ekleyecek en iyi bazlar

Bakanların gerçek sanacağı en iyi takma kirpikler

Bakanların gerçek sanacağı en iyi takma kirpikler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.