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Yeni Skoda Fabia’nın ilk görüntüleri basına sızdı! Yeni Skoda Fabia ne zaman tanıtılacak?

26.04.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Skoda, Mayıs ayında dünya prömiyeri gerçekleştirilecek dördüncü nesil FABIA’nın resmi tasarım taslaklarını yayınlandı.

Yeni Skoda Fabia’nın ilk görüntüleri basına sızdı! Yeni Skoda Fabia ne zaman tanıtılacak?

Markanın popüler modeli FABIA tamamen yenilenerek daha büyük boyutlara ulaşırken daha dinamik ve daha dikkat çekici tasarıma sahip olacak. Ön ve arka LED teknolojiye sahip farlar birlikte daha dikkat çekici görünen FABIA, markanın modern ve dinamik hatlarını en iyi şekilde yansıtıyor. Önceki nesle göre 110 mm daha uzun ve 48 mm daha geniş olacak araç, MQB-A0 platformuna geçiş yapmasıyla birlikte yolcular ve bagaj alanı için daha da fazla hacim sunacak. Mevcut nesilde zaten büyük bir hacim sunan FABIA, yeni neslinde 50 litre kadar ekstra bagaj hacmiyle birlikte sınıfındaki standartları bir kez daha belirleyecek.

İlk bakışta kendine özgü tasarımını keskin ön farları ve geniş ızgarasıyla ortaya koyan FABIA, sportif ve zarif görünümü krom detaylı çerçevelerle birleştiriyor. Büyük jantlar ise aracın güçlü duruşunu pekiştiriyor.

Uzatılmış tavan spoyleri, geniş arka difüzör ve aerodinamik olarak optimize edilmiş tasarım, otomobilin sportif ve dinamik görünümünü vurguluyor.

SKODA’nın yayınladığı çizim görsellerinde, kristal detaylara sahip keskin ön farlar ve iki parçalı yapıya sahip arka aydınlatma grubu ön plana çıkıyor.

1999 yılında tanıtıldığı ilk neslinden bu yana büyük beğeni toplayan FABIA, 4.7 milyon adetten daha fazla satış rakamı elde ederek global ölçekte başarı elde eden bir modele dönüştü.

ŠKODA Yeni Nesil Fabia’nın Tasarım Detayları (2)


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