Yeni yasaklar: Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı ardından açıkladığı yeni koronavirüs önlemleri nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü kabine toplantısının ardından alınan yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı.
Covid-19 hastalarının ve ölüm sayısının artması üzerine bu önlemleri almak zorunda kaldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler şöyle:
- Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 - 20.00 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
- Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.
- Halen 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, çalışmakta olmayan 20 yaş altı gençler için de uygulanacak.
- AVM, berber ve kuaförler 10.00 - 20.00 arasında açık olacak.
- Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı olacak.
- Restoranlar ve kafelerde sadece paket servisine müsaade edilecek, saat 10.00 - 20.00 aralarında çalışmalarına izin verilecek.
- Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek, spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek.
- Sigara içme yasağı sürecek.
Türkiye'de koronavirüsün ilk dalgasında da sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmıştı.
Bahar aylarında büyükşehirlerin yanı sıra Zonguldak'ta da hafta sonları sokağa çıkmak belli kurallara bağlanmıştı.