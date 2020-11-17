Yeni yasaklar: Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı ardından açıkladığı yeni koronavirüs önlemleri nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü kabine toplantısının ardından alınan yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı.

Covid-19 hastalarının ve ölüm sayısının artması üzerine bu önlemleri almak zorunda kaldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler şöyle:

Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 - 20.00 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

Halen 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, çalışmakta olmayan 20 yaş altı gençler için de uygulanacak.

AVM, berber ve kuaförler 10.00 - 20.00 arasında açık olacak.

Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı olacak.

Restoranlar ve kafelerde sadece paket servisine müsaade edilecek, saat 10.00 - 20.00 aralarında çalışmalarına izin verilecek.

Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek, spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek.

Sigara içme yasağı sürecek.

Türkiye'de koronavirüsün ilk dalgasında da sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmıştı.

Bahar aylarında büyükşehirlerin yanı sıra Zonguldak'ta da hafta sonları sokağa çıkmak belli kurallara bağlanmıştı.