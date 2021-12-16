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Yeni yıla ışıl ışıl saçlarıyla çevresini mest ederek girmek isteyenler için bakım tüyoları ve önerileri

15.12.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçlarının doğal halini günlük yaşamında severek kullanabilen her kadın, bunun doğru saç bakım rutinini uygulamakla alakalı olduğunu bilir. Doğru ekipmanlar ve doğru ürünler kullanıldığı taktirde her saç bakımlı, dolgun ve parlak görünebilir. Eğer siz de yeni yılda etrafınızdakileri ışıl ışıl saçlarınızla büyülemek istiyorsanız yazının devamındaki tüyolara göz atabilirsiniz.

Yeni yıla ışıl ışıl saçlarıyla çevresini mest ederek girmek isteyenler için bakım tüyoları ve önerileri

Her kadın saçlarının sağlıklı, parlak ve güzel görünmesini ister. Saçların uzaması çoğu zaman gereğinden uzun sürerken bir de sağlıklı ve bakımlı olmalarını sağlamak zaman zaman içinden çıkılmaz bir hal alır. Ancak düzenli saç rutinleri ile etkili ve hızlı sonuçlar alabilirsiniz. Işıl ışıl saçlarla yeni yılı karşılamak isteyenler için en iyi saç bakım ürünlerini derledik. Gelin, hep birlikte inceleyelim.

1. Duş öncesi organik yağlar ile saçınıza bakım yapın!

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Saç bakımında en önemli adımlardan biri olan yağlar, içerdikleri vitaminlerle saç derisini nemlendirip beslerken saç telinin de daha canlı ve parlak görünmesine yardım eder. Tüm saç tipleri için uygun olan Boom Butter Saç Bakım Yağı, içeriğinde yer alan 7 çeşit yağ ve protein dokuları ile 12 saniyede saça etki ederek onarıma başlar. Saçların kaybettiği neme geri kavuşmasına yardım eden ürün, saç dokusunu kökten uca besleyerek kırılma ve dökülme gibi sorunların yaşanmasına engel olur.

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2. Saç tipinize göre şampuan seçmeyi ihmal etmeyin!

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Şampuanınızı seçerken her şeyden önce saçınızın ihtiyacına uygun ürünü seçmeniz gerektiğini unutmayın. Bu nedenle kuru saç tipine sahip olanlar yağ içeren, besleyici şampuanlar kullanırken yağlı saç tipine sahip olanlar arındırıcı şampuanları tercih edebilir. Aşırı yağlanmaya karşı etkili olan Vichy Dercos Oil Control Şampuan, yağlı saçlar için doğru bir ürün olabilir. Kuru saça sahip olanlar ise Dove’un Besleyici Bakım Şampuanı ile çok daha sağlıklı ve parlak saçlar elde edebilir.

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3. Duş sonrası doğru ürünleri kullanın!

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Saçlarımızı kurutmak ya da şekillendirmek için kullandığımız fön makinesi ve saç şekillendiriciler, yüksek ısıda saçlarımızla temas ettiği için kopma, kırılma ve yanmalara neden olabilir. Bu nedenle saçınıza daha az ısı verecek ürünler tercih etmelisiniz. Remington Saç Kurutma Makinesi, diğer ürünlere kıyasla %90 oranında daha fazla iyon üreterek saçlarınızdaki elektriklenmeyi ve kabarmayı önler. Hızlı kurutma özelliği ile ön plana çıkan ürün, ince fön başlığı ve difüzörü ile saçınızı dilediğiniz gibi şekillendirmenize de imkan tanır.

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4. Kuru ve yıpranmış saçlarda mucize yaratın!

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Saç kremleri ile saçlarınızın sahip olduğu nemi koruyabilirsiniz. L'Oréal Paris Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem, zenginleştirilmiş formülü sayesinde saçınıza bakım yaparken daha parlak ve dolgun bir görünüme kavuşmasına da yardımcı olur. Yağlı his bırakmayan dokusu ile saçınızı ağırlaştırmadan besleyen ürün, şekillendirmeyi de kolaylaştırır. Ayrıca kurutma ya da şekillendirme öncesi uygulama yaparak saçınızın ısıdan zarar görmesini engelleyebilirsiniz.

Saçlara ipeksi yumuşaklık ve göz alıcı parlaklık veren Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem'i incelemek ve güvenle satın almak için buraya tıklayın!

5. Yağlı saçların kurtarıcısı Batiste Original Kuru Şampuan

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Saçları sık sık yıkamak saç derisinin kurumasına ve saçların yıpranmasına neden olabilir. Eğer gün aşırı yağlanan saçlarınız varsa kuru şampuanları mutlaka denemeniz gerekir. Batiste Original Kuru Şampuan, saçınızdaki fazla yağı anında emerek gün boyu temiz ve canlı saçlara sahip olmanıza yardımcı olur. Ürün, içeriğinde yer alan mikro tanecikli pirinç nişastası sayesinde kolayca dağıtılır ve pudralı bir görünüm bırakmaz. Hoş kokusu ile herkesi büyüleyen şampuanı uygulamak için yapmanız gereken, 20 santimetre uzaktan saçınıza sıkmak ve parmaklarınızla dağıtmak.

Etkisi gün boyu devam eden kuru şampuanı daha ayrıntılı incelemek için tıklayın!

6. İnce telli saçlara Deep Repair Maske

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İnce telli saçlar, diğer saç tiplerine göre kırılmaya ve yıpranmaya daha meyilli olabilir. Bunu engellemek ve saçınızın daha sağlıklı görünmesini sağlamak için Gliss Schwarzkopf Serum Deep Repair Maske’yi kullanabilirsiniz. Bir haftalık kullanımda bile saçları canlandıran ürün, 5 kullanımda saçları tamamen onarır. Formülünde yer alan protein kompleksi ve Hint inciri ile dikkat çeken maskeyi düzenli olarak kullandığınızda farkı siz de hissedebilirsiniz!

Yıpranan saçlara canlılığını geri kazandıran Schwarzkopf Serum Deep Repair Maske’yi daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

7. Boyalı saçlara Elseve Color Vive

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Su, güneş ve hava kirliliği gibi çevresel etmenler, boyalı ve röfleli saçların rengini ve canlılığını kaybetmesine neden olabilir. Kırmızı şakayık ile formüle edilen ve UV filtresi içeren L'Oréal Paris Elseve Color Vive Renk Koruyucu Bakım Şampuanı, saç renginizin parlaklığını ve yoğunluğunu arttırmaya yardımcı olur. Saçınızı dış etmenlerden koruyarak 10 haftaya kadar rengini kaybetmesini önleyen ürün aynı zamanda kaliteli içeriği ile saçınızı da besler.

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8. Doğru ürünlerle buklelerinizi belirginleştirebilirsiniz!

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Söz konusu dalgalı ve kıvırcık saçlar olduğunda saç bakımı çok daha zor olabilir. Bu nedenle doğru ürünleri tercih ederek gün boyu hareketli ve dalgalı buklelere sahip olabilirsiniz. Mikro şekillendiriciler içeren Pantene 7/24 Anında Bukle Şekillendirici Saç Bakım Kremi, buklelerinizi belirgin hale getirmek ve kabarıklığı kontrol altına almak için ideal bir tercih olabilir. Gözle görülür biçimde saçlarınızı canlandıran ürün, sağlıkla ışıldayan saçlara kavuşmanıza yardımcı olur.

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9. Isıya karşı koruyucu spreyler kullanın!

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Saçınızın sağlıklı görünmesini istiyorsanız yüksek ısıda çalışan saç şekillendirici cihazları dikkatli kullanmaya özen göstermelisiniz. Eğer düzenli olarak saç şekillendirici cihazları kullanıyorsanız Got2B Guardian Angel Isıya Karşı Koruyucu Sprey ile saçlarınızın zarar görmesini engelleyebilirsiniz. Nemlendirici bileşenler ile formüle edilen ürün, saçınızın üzerinde mikro koruyucu bir tabaka oluşturarak saçlarınızı ısıya karşı korur. 220 C'ye kadar koruma sağlayan sprey, saçınızın pürüzsüz görünümünü de destekler.

Elektriklenme ve kabarmayı da kontrol altına alan Got2B Guardian Angel Isıya Karşı Koruyucu Sprey'i satın almak için buraya tıklayın!

10. Saçını uzatmak isteyenler Dax Supergro’dan vazgeçmesin!

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İçeriğinde yer alan botanik yağlar ile saçınızı besleyerek bakım yapan Dax Supergro, nem kaybına karşı saç direncini arttırmaya yardımcı olur. Kısa zamanda saçınıza fark edilir bir yumuşaklık ve parlaklık kazandıran ürün, saç uçlarındaki yıpranmayı da tedavi eder ve kırılmaların önüne geçer. Yıkama işleminden yarım saat veya bir saat önce, yalnızca saç diplerine uygulamanız gereken Dax Supergro, günlük ve haftalık bakım için kullanılabilir.

Tüm saç tiplerinin rahatlıkla kullanabileceği saç bakım ürününü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayın!

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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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