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Yeni yıla kayak yaparak girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 04:07 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de bulunan kış turizm merkezi Erciyes'te kayakseverler yeni yıla kayak yaparak girdi. Erciyes'in zirvesiden meşalelerle inen kayakseverler, renkli görüntüler oluşturdu.

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de bulunan kış turizm merkezi Erciyes'te kayakseverler yeni yıla kayak yaparak girdi. Erciyes'in zirvesiden meşalelerle inen kayakseverler, renkli görüntüler oluşturdu.

Erciyes’te yeni yılı karşılamayı tercih eden vatandaşlar, kayak ve snowboard yaparak yeni yılı karşıladı. Soğuk havada variller içine yakılan ateşle ısınan kayakseverler DJ eşliğinde çalan müzikle eğlendi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, kayak merkeziyle ilgili olarak, "Yılbaşı geceleri dağlar için önemli zaman dilimidir. Özellikle Avrupalılar yılbaşını dağda kutlamak için çok ekstra efor sarf ederler. Erciyes'te de yılbaşı programından dolayı otellerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı. Şehir dışından ve yurt dışından çok sayıda misafirimiz var. Sadece direkt uçuş ile gelen 700 misafirimiz yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Rusya'dan uçuşların dışında Almanya, Malezya, Estonya, Finlandiya, Lübnan'dan gelen misafirlerimiz yılbaşına girecekler. Biz de kayak merkezi olarak şu anda gece kayağı yaptırıyoruz. Varillerin etrafından yanan ateşle keyifli zamanlar geçiriyor. 2019 yılı inşallah en güzel, değerli, mutlu ve refah dolu yıl olarak tarihe geçer" dedi.

Erciyes Kayak Merkezi'nde vatandaşlar aldıkları dilek balonunu, sağlık ve başarı temennisinde bulunarak gökyüzüne bıraktı.

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