Yeni yıla girerken bazı kararlar alırız. Saatlerce araç kullanan kişiler de bazı kararlar aldılar. Listenin en başında ise park etme becerisini geliştirme yer alıyor. Bağımsız araştırma, ülkenin en büyük 17 öncesi sürücü okulu Young Driver adına 1000 İngiliz sürücüyü üzerinde yapıldı. Her 10 İngiliz ehliyet sahibinden birinin, geliştirecek hiçbir şeyi olmayan mükemmel bir sürücü olduğuna inandığını ortaya çıkardı. Ancak becerileri üzerinde çalışılabileceğini düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Tüm yaş gruplarında en çok ihtiyaç duyulan nokta ise park etmek. Paralel park etme, sürücülerin iyileştirmeye ihtiyaç duydukları en önemli şey. İşte yeni yılda sürücülerin verdiği en iyi 10 karar?

YENİ YILDA SÜRÜCÜLERİN VERDİĞİ EN İYİ 10 KARAR?

Paralel park etmemi iyileştirmek (% 35)

Geri park etmemi iyileştirmek (% 31)

Direksiyon başında daha sabırlı olmak (% 16)

Direksiyon başında kendinden daha emin olmak (% 15)

Otoyolda araç kullanmanın gerginliğini yenmek (% 15)

Her zaman kör noktalarımı kontrol etmeyi hatırlamak (% 12)

Daha çevreci bir şekilde araç kullanmak (% 12)

Aynaları daha çok kullanmak (% 11)

Hız kurallarına uymak (% 10)

Hızımı düşürmek (% 9)



